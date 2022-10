Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron tildados como corrientes y recibieron fuertes críticas

Jennifer Lopez y Ben Affleck son la pareja del momento y pues claro, hace tan solo unos meses se dirigieron hasta el altar y dieron el si definitivo. Recientemente, un video de la pareja se volvió tendencia en las redes sociales y las dos estrellas fueron el blanco de las críticas. Te contamos cuál fue la razón de los haters, los usuarios de la red que se encargan de criticar o difamar a alguien.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el desfile de Ralph Lauren. Imagen extraída de People en Español.

Resulta que el 14 de octubre, fue el desfile de Ralph Lauren, un prestigioso diseñador de modas al que JLo le tiene mucho aprecio. En muchas ocasiones la cantante ha utilizado sus diseños y para el día de la boda su vestido fue diseñado por él. Por esta razón, la pareja asistió al evento de la presentación de su ultima capsula de ropa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck el día de la boda. Imagen de archivo.

Jennifer apareció en el evento vestida de punta en blanco, como siempre como toda una diva del Bronx. La cantante lució un precioso vestido en color negro, con unas lineas blancas, manga larga y con escote en V. Además para sumar más estilo y elegancia utilizó un sombrero y unos tacos del mismo color. Llevó el cabello peinado con unos rulos armados y se colocó joyería al tono. Por su lado, Ben eligió un atuendo del mismo color que su esposa, un traje sumamente elegante, con pantalón, saco, camisa y corbata todo del mismo color y por supuesto lució como todo un galán.

A medida que transcurrieron los días, los videos de la pareja llegando al desfile de Nueva York comenzaron a navegar en las redes sociales y algo llamó la atención de los usuarios. Pese a su aspecto elegante y sofisticado, los dos llegaron masticando chicle, algo que muchos de nosotros hacemos en el día a día. Sin embargo, los usuarios de la red no dejaron pasar el detalle, lanzaron fuertes críticas hacia las celebridades y hasta los acusaron de 'corrientes'. "El mascar chicle arruina todo el look", "¿Qué pasa con el chicle?", "El dinero no compra la clase", "Comer chicle no es elegante", fueron algunos de los comentarios que escribieron las personas.

Pese a los mensajes negativos que tuvo el comportamiento de Jennifer y Ben, otros usuarios hablaron de lo tiernos que se ven juntos. Han pasado, escasos meses desde la celebración de las 2 bodas que organizaron, así que todavía se puede decir que están en la fase 'luna de miel'. Los recién casados están más enamorados que nunca, y por eso demuestran su amor en público.