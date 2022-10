Los 5 hits más exitosos de la carrera de Gloria Trevi

Gloria Trevi es una de las personalidades mexicanas más importantes que ha logrado obtener el éxito internacional. Dio sus primeros pasos dentro de la música en el grupo 'Boquitas Pintadas', y por esta razón catapultó su carrera musical. Luego, comenzó a trabajar en su disco como solista y gracias a su talento y dedicación, le fue muy bien. A partir de la década de los '90 sus canciones comenzaron a trascender fronteras y desde entonces se volvió una de las mayores referentes del pop latino. Por esta razón, te contamos cuáles son los 5 temas más escuchados de la cantante.

Según la revista Pollstar, especializada en música, bandas, cantantes y conciertos, es la artista mexicana más taquillera del siglo XXI. Pues claro, la mujer de 56 años comenzó su carrera desde joven y logró posicionarse como una de las más escuchadas. A partir de los datos recolectados en la plataforma Spotify, "No querías Lastimarme" es la canción más exitosa de Gloria, con más de 130 millones de reproducciones.

Un tema compuesto por la propia cantante en colaboración con su hijo Ángel Gabriel, lanzada en el año 2013. Pertenece al disco "De película" y es una canción romántica que habla sobre desamor. En el videoclip la cantante se pone en el personaje principal para contar una historia triste de amor traicionado. Después de los años, en la plataforma de YouTube, el audiovisual ha recopilado más de 500 millones de visualizaciones.

Gloria Trevi, imagen de archivo.

Volviendo a Spotify, en el segundo puesto se encuentra "Con los Ojos Cerrados", un sencillo del álbum "Me siento tan sola". Se trata de una de las producciones más antiguas de Trevi. Fue una canción muy especial dentro de su tercer disco y fue producida por Sergio Andrade en 1992, en Los Ángeles, California. Otro de los hits más escuchados de Gloria Trevi es "Todos me Miran", lanzado en 2006 como parte de su disco "La Trayectoria". Este sencillo marcó un punto muy importante en su carrera y se posicionó como uno de sus temas más escuchados. De hecho, con el paso del tiempo "Todos Me Miran" ha logrado consagrarse como una canción icónica dentro del pop y se considera como uno de los temas más representativos de la artista.

En el puesto cuatro, está "Vestida de Azúcar", un hit publicado en 2011. Cuenta la historia de una mujer muy enamorada que tiene miedo de perder a su pareja y por eso se entrega al 100 por ciento. Luego, su próximo éxito dentro de la plataforma de música es "Resistiré", una versión mexicana de esta canción popular del grupo español "Dúo Dinámico". Una colaboración que la cantante realizó hace algunos años, junto a varios artistas de renombre: María León, Lila Downs, MC Davo, Ha*Ash, Belinda, Río Roma, María José, Yahir y Paty Cantú. El dinero recaudado fue destinado a causas relacionadas a la lucha contra el coronavirus.