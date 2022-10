Sopa de pollo y lima: una receta mexicana en pocos pasos ¡te encantará!

En México puedes encontrar una gran cantidad de sopas con sabores muy distintos, así que esta sopa de pollo y lima puede ser una muy buena opción si ya estás cansado de la típica sopa de pollo. Este platillo es una auténtica delicia. Su sabor no se parece en nada a lo que acostumbras en una sopa, los ingredientes son fáciles de encontrar y la receta es de lo más sencilla, así que no hay excusa para no hacerla en casa.

¿Sabes su origen? La sopa de lima es un plato tradicional de la provincia de Yucatán, México. Es una receta fruto del cruce de dos culturas. La cultura mexicana, con su toque picante, gracias al chile tan presente en la gastronomía mexicana, y la europea, con el sabor ácido de la lima, un fruto proveniente de Europa. La unión de dos culturas en un solo plato. ¿Qué más tienes que saber para preparar esta exquisitez?

Sopa de pollo y lima. Fuente: Cocina Fácil

Ingredientes

1 pechuga de pollo (cocida y deshebrada, unos 400 gramos)

2 tomates o jitomates

1 cebolla

1 cucharadita (tipo postre) de canela en polvo o molida

1 pizca de pimienta negra molida

1 pizca de comino molido

4 limas

500 ml de agua

2 dientes de ajo

1 cucharadita de ajo picado

2 clavos

1 chile habanero

2 tortillas

Procedimiento

Lo primero que debes hacer para preparar esta deliciosa sopa, es cocer el pollo en una olla con los dientes de ajo pelados, el clavo y una pizca de sal. Cuando esté cocido, retíralo del fuego para deshebrar el pollo y conservar el caldo para usarlo más adelante.

Sofríe en una sartén la cebolla, el tomate cortado en dados, una cucharadita de ajo picado, el comino, la canela, la pimienta y un poco de chile habanero. Una vez el sofrito esté listo, en una olla echa el caldo que habías reservado con el sofrito realizado anteriormente y llévalo a ebullición. Cuando haya comenzado a hervir, añade las limas cortadas, apaga el fuego y deja reposar unos minutos.

En una sartén aparte, fríe las tortillas mexicanas hasta que queden bien doraditas y crujientes, y añádelas a la sopa.

Puedes aprender a hacer tortillas de maíz desde cero aquí.

También, puedes preparar un pico de gallo para acompañar y añadir al gusto a esta sopa. Un plato delicioso listo para disfrutar. Este platillo al estilo Yucatán se sirve acompañado de tiritas de tortilla frita y un pico de gallo básico, con el jitomate, la cebolla y un poco de aguacate en trocitos pequeños. Y cada uno/a se eche al gusto. Y si te gusta con más lima, ¡no lo dudes!

Queremos saber cómo te salió esta sopa sabrosa. Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.