¿Cuántas veces se casó Zharick León y cuántos hijos tiene?

Zharick León se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. El mayor es fruto de su primer matrimonio con Martín Karpan, y la menor nació de su vínculo amoroso con Rodrigo Bonilla, con quien no llegó a contraer nupcias.

Zharick León nació el 17 de noviembre de 1974 y sus primeros trabajos en el mundo del espectáculo los hizo como modelo. Su debut en televisión se dio en 1997 y de la mano de Dos mujeres, telenovela en la que interpretó a un personaje secundario.

De a poco fue ganando experiencia y creciendo como profesional. En A dónde va Soledad tuvo su primer protagónico y en 2003 saltó a la fama a nivel internacional gracias a su personaje de Rosario Montes en Pasión de Gavilanes.

Su actividad profesional también marcó su vida personal ya que en La viuda de Blanco, telenovela del 2006, conoció a Martín Karpan, quien se convertiría en su primer esposo y en el padre de su primogénito.

Con el actor argentino, Zharick estuvo casada entre el 2007 y el 2009 y tuvo a Luciano Karpan León. Al año siguiente, contrajo matrimonio con Nicolás Reyes, aunque la unión no duró mucho ya que se divorciaron en el 2011.

Levana, la hija que Zharick León tuvo con Rodrigo Bonilla

Desde el momento que se divorció por segunda vez, la actriz de 47 años no volvió a pisar el altar, aunque no significa que no se haya abierto nuevamente al amor.

A Rodrigo Bonilla, empresario e instructor de yoga mexicano, lo conoció en el marco de un taller de esta práctica milenaria. Juntos dieron inicio a una relación y producto de la misma nació Levana Bonilla León, la segunda hija de la actriz.

Aunque de vez en cuando comparte algunas imágenes de sus hijos en sus redes sociales, León se caracteriza por mantenerlos a resguardo de los medios de comunicación. Zharick León y sus dos hijos.

Por esto mismo, hace unos años sorprendió cuando se dejó fotografiar junto a ellos para la portada de la revista Carrusel. En esta también brindó una extensa entrevista donde afirmó que no cambiaría “el mejor papel del mundo, el de mamá, por dinero”

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a los matrimonios y los hijos de Zharick León?