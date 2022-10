Por qué Kate Winslet se negó a usar un traje de neopreno en Titanic

Esta curiosidad de que Kate Winslet se negó a usar un traje de neopreno en Titanic no es la única en referencia a este éxito. La actriz ha confesado que odia ver la película y, aunque suene tremendamente autoindulgente, es una reacción que tienen muchos actores por ser bastante autocríticos. Te contamos en detalle por qué su decisión tan inesperada.

En cuanto a que no le gusta ver Titanic, la propia actriz Kate Winslet ha confesado el motivo:

"Suena terriblemente autoindulgente, pero creo que los actores tienden a ser bastante autocríticos, y de todos modos me cuesta mucho verme a mí misma", dijo. "Pero no, Dios mío, veo Titanic y pienso: 'Ah, quiero volver a hacer esa parte'".

Vale recordar que, en cuanto al verdadero hecho de la historia de Titanic, el agua estaba realmente fría a unos 2 grados bajo cero. Incluso, en el hecho real, la gente que flotaba desesperadamente mientras esperaba para poder subir a una barca salvavidas falleció en cuestión de unos 15 a 40 minutos según su estado de salud, su físico, o si supieron quedarse quietos para no perder el calor en el proceso.

Sin embargo, aunque en el rodaje de la escena final en la que aparecía Leonardo DiCaprio el agua alrededor no estaba así de helada, Kate Winslet tomó una decisión acertada para hacer más realista la escena.

Kate Winslet: por qué se negó a usar traje de neopreno

La actriz Kate Winslet se negó a usar un traje de neopreno debajo del vestido de su personaje Rose en Titanic simplemente para que su reacción, al sumergirse en el agua helada, fuera totalmente auténtica. Incluso, se dio a conocer que terminó con una neumonía.

Vale recordar un dato que no es menor, y es que el agua en ese momento estaba a unos 13 grados. La mayoría de los actores sí llevaban trajes de neopreno debajo de la ropa, aunque igual sufrieron un abrupto cambio de temperatura corporal durante el rodaje de las escenas acuáticas.

Titanic: La escena en el agua donde Kate Winslet se negó a usar traje de neoprene.

En cuanto a DiCaprio, decidió pasar un tiempo máximo en el agua templada e ir intercambiando para no sufrir tanto la secuencia. Sin dudas, el rodaje de esta película fue muy duro y frío.

¿Qué es lo que más recuerdas de esa emblemática escena de Titanic?