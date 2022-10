A falta de gimnasio y skincare: así es la innovadora terapia de pareja a la que acude Michelle Renaud, con poca ropa

Michelle Renaud no para de sorprender a sus fanáticos en las redes sociales, con sus posteos modelando para importantes firmas, así como para las tapas de grandes revistas. Además, la actriz mexicana encanta a sus 5.2 millones de seguidores en Instagram figurando junto a su pareja y colega, Matías Novoa. Es que hace no más de una semana que salió a la luz la noticia de su floreciente noviazgo, por lo que ahora no dudan en gritar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro.

Pero su relación junto al protagonista de ‘La Herencia’ no es lo único que tiene a Michelle en la boca de todos, puesto que lo que más llamó la atención de los internautas en los últimos días ha sido un tipo de terapia que la actriz recomienda siempre que tiene la oportunidad. Se trata de la hieloterapia, una innovadora técnica que consiste en aplicar hielo en zonas de grasa localizada acumulada, lo cual ayuda a reafirmar la piel, haciendo desaparecer la flacidez, así como remodelar la figura, quemar grasa y adelgazar.

Hace tiempo que la protagonista de ‘La Reina Soy Yo’ recurre a la hieloterapia para sentir cambios positivos tanto en su piel como en su físico en general. Es más, Renaud ha explicado en más de una ocasión que meterse en una cubeta llena de agua fría y hielos ayuda a reforzar defensas, mejorar el rendimiento deportivo, controlar la ansiedad y aumentar la energía.

Ahora, la intérprete de 34 años comparte los momentos de hieloterapia con su amor, el actor chileno que ya convive con ella y su hijo, Marcelo. “Hielos más un Marcelo más un @matlechat. Meterte a los hielos tiene muchos muchos beneficios, hacerlo en pareja ahora veo que tiene MÁS. Qué mejor que tu pareja para acompañarte en un estilo de vida más saludable, donde superen retos, se rían, bailen y se congelen JUNTOS”, escribió Michelle en la descripción del posteo que se llenó de ‘me gustas’ y de comentarios por parte de sus fanáticos.

En el corto videoclip se puede apreciar a la talentosa actriz orientando a Matías Novoa a entrar en el mundo de la hieloterapia. Así fue hasta que, lentamente, el actor de 42 años introdujo un pie dentro de la pequeña cubeta y se animó a meter el cuerpo completo. De hecho, se alcanza a observar cómo Matías se concentró para mantener la calma y no pensar en el frío que estaba sintiendo. Luego de unos segundos, la mexicana se unió a su novio y permanecieron juntos durante un tiempo, mientras que el pequeño pasaba jugando alrededor.