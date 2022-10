Cómo son las barras proteicas que creó Jennifer Aniston

A los 53 años, Jennifer Aniston se siente y se ve espléndida. Por eso la actriz de Friends se ha convertido en referente para muchas mujeres que la toman como ejemplo de vitalidad y de cómo es posible llevar adelante una vida saludable. Y en este objetivo de compartir con sus millones de seguidores en todo el mundo la importancia de llevar adelante una rutina de bienestar lanzó una colección de barras proteicas junto a Vital Proteins.

“Pasé el último año colaborando de cerca con el equipo de Vital Proteins en esta nueva colección de barras, ayudando a seleccionar los ingredientes y sabores que amo. No puedo esperar a que la gente los pruebe”, dijo Jennifer Aniston en el momento de lanzamiento.

Las barras de Jennifer Aniston vienen en tres sabores: fudge de mantequilla de maní, café frío y coco con chocolate amargo.

¿Qué fue lo que hizo que la actriz se metiera en el negocio de las barras proteicas? Aniston es una gran consumidora de este tipo de barras, pero ninguna de las que estaban en el mercado lograba satisfacerla plenamente. Y tal como sucedió con su línea de belleza para pelo, en este caso se involucró directamente en la elaboración y testeo de lo que sería su línea de barras proteicas.

Las barras proteicas de Jennifer Aniston tienen 200 calorías cada una, además de proteína y colágeno. Las barras cuentan con 14 gramos de proteína, contienen menos de 1 gramo de azúcar y están hechas sin gluten ni soya. Vienen en tres sabores: fudge de mantequilla de maní, café frío y coco con chocolate amargo. Desde la firma aseguran que cada una de las barras de Jennifer Aniston está inspirada en los ingredientes que agrega a sus batidos, como maca y maqui berry en el Peanut Butter Fudge, maca y cordyceps en el Cold Brew Coffee y reishi y melena de león en el Dark Chocolate Coconut. Estos ingredientes premium son una verdadera innovación en la elaboración de barras.

Jennifer Anniston y su faceta de empresaria

No es la primera vez que Jennifer Aniston decide involucrarse directo en la elaboración de un producto del cual es la cara y responsable. En 2021 decidió lanzarse a la aventura de tener una línea propia de cosmética, a la que llamó Lolavie, y por supuesto el pelo fue el primer punto en el que se puso a trabajar. ¿El objetivo?: lograr un producto que permita a las mujeres obtener un cabello extra hidratante, sin frizz, desenredado y suave.

La actriz aprovechó la cuarentena para probar distintas fórmulas mientras estaba encerrada en su casa. “La pandemia me ha permitido dejar el cabello al natural, sin teñir y, aunque no me hacen especialmente feliz mis canas, tuve tiempo para trabajar con mi propio cabello y experimentar con diferentes muestras en las que habíamos estado trabajando”, confesó en una entrevista en Vogue.

Jennifer Aniston apuesta por sacar sus propios productos al mercado.

Jennifer Aniston estuvo en todos los detalles de la campaña, delante y detrás de cámaras. “Este proyecto ha estado en proceso durante mucho tiempo y estoy muy emocionada. Tanto trabajo duro de nuestro increíble equipo para hacer esta línea, y estamos muy orgullosos de decir que se ha hecho SIN todas las cosas malas ... no tenemos parabenos, siliconas, sulfatos, ftalatos, sin gluten, vegano… y por supuesto SIN CRUELDAD, porque amamos a nuestros animales” escribió la actriz al momento del lanzamiento.