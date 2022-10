Angelina Jolie le envió un doloroso mensaje a Brad Pitt

Durante mucho tiempo, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más envidiadas del ámbito del espectáculo. Pues se trata de dos iconos de la belleza que han participado en diversas películas de Hollywood, tienen cuentas millonarias y se rodean de éxitos. Sin embargo, en 2019 decidieron separarse y el mundo entero quedó conmocionado. Recientemente, se divulgó un correo electrónico que la actriz le envió a su expareja.

Brad Pitt y Angelina Jolie. Imagen de archivo.

Desde hace meses, han estado saliendo a la luz las causas que llevaron a poner punto final a la relación. Más de uno quedó boquiabierto, porque al contrario a lo que se pensaba, no eran la pareja perfecta. Ella demandó a Brad por maltrato, por asfixiar a uno de sus niños y golpear a otro, mientras sus hijos le suplicaban que se detenga. Sin embargo, el actor sostiene que su ex intenta crear falsas acusaciones en su nombre para desprestigiarlo.

Hace algunos días, se viralizó en Tik Tok un email que Angelina le envió a Pitt en enero del 2021. El contenido de este correo se hizo público en una de las presentaciones judiciales de la actriz. Ella envió un mensaje haciendo referencia al negocio que tenían en conjunto, su bodega Chateau Miraval, en Francia. Asimismo, expresó su deseo de retirarse por completo, cosa que sucedió recién en 2022, cuando vendió sus acciones.

Chateau Miraval, Francia. Imagen extraída de: El Comercio Perú.

Angelina, comenzó el email manifestando que ponía todos sus pensamientos por escrito, porque era una situación que la conmovía y la emocionaba mucho. “Es el lugar al que trajimos a los gemelos (Knox y Vivienne) a casa, y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre", escribió la actriz. "Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. Atesoraré mis recuerdos de lo que fue hace una década”, agregó.

La verdadera razón que la llevó a vender sus acciones del Chateau

¿Por que Angelina vendió las acciones de semejante negocio? En el mismo correo electrónico la actriz expresó que aquél lugar había marcado el principio del fin de su familia y su relación con Pitt, pues es un negocio que se centra en el alcohol. Este es un detalle no menor, debido a que en diversas ocasiones se ha relatado que el actor ha tenido o tiene problemas con las bebidas alcóholicas.

“Tenía la esperanza de que de alguna manera pudiera convertirse en algo que nos mantuviera unidos y encontráramos luz y paz. Ahora veo cómo realmente me has querido fuera y lo más probable es que estés complacido de recibir este correo electrónico”, escribió la estrella de Hollywood. Asimismo, Jolie expresó que no aprobaba las decisiones que tomó la marca en ese último tiempo y que nunca fue consultada.

Brad Pitt y Angelina Jolie en la película "Señor y Señora Smith". Imagen de Netflix.

“Me conmocionaron las imágenes recientes que se publicaron para vender el alcohol. Lo encuentro irresponsable y no es algo que quisiera que los niños vieran. Me recordó tiempos dolorosos”, precisó, relatando que no se sentía cómoda con pertenecer a un negocio basado en el alcohol, cuando comportamientos derivados a este habían destrozado su familia.