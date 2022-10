Los negocios millonarios de Gerard Piqué

Todos conocemos el talento de Gerard Piqué como central del F.C. Barcelona, y desde hace un tiempo se ha comenzado a hablar más sobre su faceta de empresario, algo de lo que no se tenía mucho conocimiento público, pero que evidentemente es una parte muy importante en su vida.

La mayoría de los negocios los cierra a través de Kosmos Holding, un grupo de inversión del cual es copropietario junto a Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten, la tienda online más grande de Japón. Esta empresa tiene tres grandes pilares: Tennis Kosmos, Kosmos Estudios y Kosmos Football.

“No me he metido en lo de Kosmos por el dinero, podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. Pero sí que es cierto que, en la sociedad en la que vivimos, generar dinero significa éxito, y a mí eso sí que me gusta”, dijo Gerard Piqué durante una transmisión de Twitch.

La faceta empresaria de Gerard Piqué

Uno de los movimientos más acertados de Gerard Piqué fue comprar los derechos de la primera división francesa, la Ligue 1. Algo que generó muchos ingresos, pues los interesados fueron grandes peces gordos como Telecinco e Ibai Llanos, pues justo coincidió con la venta de Lionel Messi al París Saint-Germain.

A través de Kosmos compró dos equipos de fútbol españoles, el FC Andorra y el Gimnàstic Manresa, y la idea es hacerlos progresar y crecer inyectando fuertes inversiones para mejorar la infraestructura, algo que viene haciendo desde el 2018 y 2019, respectivamente.

Quizás una de las jugadas más aplaudidas es el desafío que asumió recientemente al renovar por completo la Copa Davis. Para esto se armó toda una campaña de la cual él fue la cara visible, donde el objetivos es que el torneo de tenis sea más atractivo para el público y que, al mismo tiempo, sea más redituable para los inversionistas.

A todo esto hay que sumarle Kerad Project 2006 SL, una empresa inmobiliaria; Kypers, marca de lentes de sol; la bebida isotónica que lanzó de la mano de Carles Puyol; la compra de un solar en Málaga con la idea de renovación; y su inmersión en el mundo de los deportes online.

Gerard Piqué es un gran empresario en el mundo de las inversiones.

Estos son tan solo algunos de los negocios millonarios más conocidos de Gerard Piqué, pero la realidad es que la lista es infinita, pues él siempre está dispuesto a incursionar en nuevas áreas siempre que le parezcan atractivas y prometedoras. Sin dejar de mencionar su plan a futuro de convertirse en el presidente del F.C. Barcelona, como ya lo ha expresado varias veces

¿Conocías el lado empresarial de Gerard Piqué?