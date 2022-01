Esto es lo que Adamari López realmente piensa de Evelyn Beltrán

Desde que Adamari López y Toni Costa se separaron no han parado de estar en el ojo de la tormenta. En un primer momento se rumoreaba que estaban a punto de reconciliarse, hasta que de repente apareció en el mapa Evelyn Beltrán, la nueva novia del bailarín madrileño.

La realidad es que a simple vista pareciera que está todo bien. Incluso la presentadora y su ex esposo mantienen una excelente relación por su hija. Comparten salidas, fechas especiales e incluso se ponen de acuerdo para combinar disfraces si es necesario. Pero parece que no todo es de color de rosas… pues la relación entre Adamari López y Evelyn Beltrán no es nada buena.

Fuente: Instagram @adamarilopez

El mensaje de Adamari López a Evelyn Beltrán

Durante algún tiempo Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, había decidido poner en “privado” sus redes sociales para mantenerse alejada de las opiniones y los rumores. Pero llegó un punto en el que decidió dejar de esconderse y mostrarle al mundo quién es.

Ni bien abrió sus redes sociales, compartió un misterioso mensaje a través de sus historias de Instagram, el cual decía: "Se vive mejor cuando perdonas y decides seguir adelante". Al poco tiempo vino otro que decía: "Siéntate y habla conmigo, verás que no soy todo lo que dicen".

Todas estas frases no tenían ningún destinatario arrobado, ni mencionaban a alguien en particular, lo que dejó lugar a que se abriera un abanico de interpretaciones.

"Admito que hace tiempo no sabía perdonar, pero ahora ya no le guardo rencor a nadie, ni siquiera a las personas que más me han herido, porque entendí que sus acciones tienen que ver más con sus propios vacíos que conmigo. Se vive mejor cuando perdonas y decides seguir adelante", compartió poco después.

Al mismo tiempo empezó a compartir fotos de su pequeño hijo en los que se encargó de decir que es el amor de su vida y lo más importante para ella.

Como si todos estos mensajes no fueran suficientes, Evelyn Beltrán realizó un TikTok que acompañó con una polémica declaración: "Me encanta la nueva versión de mí, donde nada me afecta y pocas personas me importan".

Los seguidores de Adamari López aseguran que la presentadora contestó a todos estos mensajes con un video en el que se puede ver su transformación sin maquillaje a con maquillaje, el cual acompañó con una frase fulminante que dice: “¡La belleza atrae miradas pero la personalidad captura el corazón!”.

No sabemos cómo continuará esta “pelea silenciosa” entre Adamari López y Evelyn Beltrán pero esperemos que con el correr del tiempo las cosas mejoren y logren tener un trato cordial.

¿Crees que los mensajes están dirigidos entre ambas mujeres hacia la otra?