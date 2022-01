Si eres descendiente de europeos, debes ver esta serie de Netflix

En los recomendados de fin de semana te traemos "una joya de Netflix", esas propuestas que ya tienen sus años de estrenadas, pero que algún espectador distraído no halló aún o bien que puede recordar y volver a encontrarse con ella. Se trata de una serie de Juan José Campanella que se estrenó en 2006 para la televisión abierta argentina y que hoy está disponible en la plataforma ondemand.

Vientos de Agua es la serie de Netflix que eriza la piel la piel de cualquier espectador, pero particularmente de los hijos de inmigrantes europeos. Es que deja ver lo que nuestros padres, abuelos o bisabuelos vivieron cuando abandonaron sus tierras y ponernos en su piel. También conmueve a quienes están pensando en emigrar hoy o en quienes ya lo hicieron.

Esta serie disponible en Netflix narra en paralelo la historia de José Olaya, un minero español que emigra a Argentina en 1934, y la vida actual de su hijo, un arquitecto argentino que se muda a España por la crisis de 2001.

Rearmarse, reconstruirse y seguir, lleno de heridas, por sueños nuevos. Eso plantea la serie de Juan José Campanella.

José Olaya, interpretado en su juventud por Ernesto Alterio, no quería dejar su país pero una situación límite lo obliga a "hacerse la América". Con sólo 19 años, tomó una identidad falsa y se embarcó solo hacia Argentina. Nunca más vio a sus afectos. Besó a su madre en el puerto aquella noche oscura y la dejó para siempre del otro lado del océano. Argentina, un lugar de promesas y en todo su esplendor económico, lo acogió para comenzar de cero a escribir su historia.

Ernesto Olaya (Eduardo Blanco) es uno de los hijos que tiene José en Argentina. Su padre, un anciano endurecido pero que jamás perdió la ternura (interpretado por Héctor Alterio en la tercera edad), lo ayuda económicamente para que viaje a España, tras sufrir todos los golpes económicos que la crisis de 2001 en Argentina le dio a la clase trabajadora. Busca rearmar su vida allá, con una realidad completamente distinta a la que tuvo su padre pero con sentimientos absolutamente similares.

Vientos de Agua es una joya de Netflix que si no has visto no debes perderte. Menos aún si eres hijo de inmigrantes o si estás pensando en irte del país. Te conmoverá hasta las lágrimas.