Quién es la famosa que reemplaza a Andrea Legarreta en Hoy

Por momentos, da la sensación de que la pandemia por Covid-19 está desapareciendo poco a poco, pero, la realidad es que continúa más vigente que nunca. Si no, hay que preguntarle a Andrea Legarreta, conductora del programa “Hoy”, quién dio positivo de coronavirus por segunda vez.

A través de una entrevista que le dio a sus compañeros desde su casa, Andrea Legarreta contó cómo fue que comenzó a sospechar que nuevamente tenía Covid. Además, no quiso dejar de destacar la importancia de estar vacunados, pues, comparando la primera vez que estuvo enferma con esta los síntomas son mucho más leves.

“Si les quiero decir que ya probé la primera versión que era sin vacunar (...) pero sí esta manera que lo estoy viviendo es totalmente distinta. Me siento bien, como con una gripa”, relató Andrea Legarreta.

¿Quién reemplazará a Andrea Legarreta en “Hoy”?

La producción del programa “Hoy” tuvo que salir a buscar reemplazos para Andrea Legarreta y Andrea Escalona, ya que dieron positivo por Covid-19 y deberán estar aisladas durante los próximos días.

La elegida para reemplazar a la esposa de Erick Rubin fue Luz Elena González, quien sorprendió a todos los televidentes, no solo por su presencia, sino por el atuendo que lució.

En la foto que compartió en su cuenta oficial de Instagram se la puede ver con unos pantalones negros, una blusa y unos tacones negros. La cual acompañó con una descripción que dice:

“Muy feliz mitad de semana... hoy estuve conduciendo el @programahoy y agradezco a @andy___rodriguez por la invitación y claro gracias también a mi productor @nicandrodiazof por la oportunidad de platicarles un poco de @mifortunaesamarte no olviden vernos de lunes a viernes a las 8:30. Un beso a todos los que me vieron y me leen en este momento”.

Según lo que trascendió, durante los siguientes días irán apareciendo diferentes conductores y conductoras invitados para ir reemplazando a Andrea Legarreta y Andrea Escalona, hasta que tengan el alta y puedan volver al programa.

Luz Elena González en “Mi fortuna es amarte”

Luz Elena González aprovechó su paso por el programa “Hoy” para hablar un poco de la telenovela de la que forma parte actualmente: “Mi fortuna es amarte”, producida por Nicandro Díaz.

Se trata de una historia en la que los protagonistas sufren situaciones que les cambian la vida por completo. Son las cosas feas las que los terminan uniendo y, de alguna manera u otra, tienen que ir construyendo una relación llena de altos y bajos.

No sabemos cómo es qué terminará esta historia que comenzó los últimos días de enero, pero nos tiene súper atrapados.

¿Qué opinas sobre la conducción de Luz en el reemplazo de Andrea Legarreta?