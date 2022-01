Deliciosas y económicas, cómo hacer galletas aptas para nuestras mascotas

Es cierto que por nuestras mascotas podríamos hacer muchas cosas. Incluso, cocinar. Como ellos tienen su propio alimento, no es algo que debamos hacer periódicamente. Sin embargo, es posible sorprenderlas y deleitarlas con unas ricas galletas para alguna ocasión especial o para premio. Estas, las harás con una receta especial para ellos y les encantarán.

Muchos de los alimentos que consumimos los humanos resultan ser tóxicos para los perros. Tal es así con el chocolate, la cebolla o los dulces. Por eso, siempre es recomendable darles alimento o pienso específico para mascotas, que les ofrecen los nutrientes específicos para su crecimiento. A pesar de ello, en ocasiones podemos cocinarles y ofrecerles comida rica, sana y segura.

Tus mascotas amarán esta receta

Fuente: Shutterstock

Para hacer estas galletas para perros, solo tendrás que seguir un simple procedimiento que no te demandará demasiado tiempo. Asimismo, ten en cuenta que el animal no sea alérgico a alguno de estos ingredientes y como siempre, si detectas que algo no va bien, consulta con un especialista.

Para comenzar, debes batir un huevo con 25 mililitros de aceite de oliva. Luego, añadir la ralladura de una manzana o de una pera, de acuerdo a qué fruta le guste más a tu mascota. Y por último, sumar 150 gramos de harina integral. Una vez que lo hayas logrado, amasa hasta conseguir una mezcla compacta. De ser necesario, añade más harina o agua.

Usa cortantes temáticos

Fuente: Shutterstock

Una vez superada esa instancia, extiende la masa de las galletas con la ayuda de un bolillo. Por último, utilizando unos cortantes, de huesos, perros o los que más te gusten, divide la masa y colócalas en una bandeja de horno sobre papel manteca. Por último, llévalas al horno precalentado a 180 grados por diez minutos.

Al finalizar, deja enfriar las galletas. Cuando esté en esas condiciones, dáselas poco a poco a tus perros. ¡Las amarán!