Limpias y suaves, 3 claves para que tus toallas queden impecables

Limpiar la ropa de blanco es complejo y por eso se necesita tener en cuenta ciertos recaudos para que queden perfectamente. Sin embargo, este objetivo no siempre se cumple, dado que en ocasiones las toallas y toallones quedan endurecidos. Si te has visto afectado por eso, entonces será útil que tengas en cuenta estas tres claves para que queden en perfectas condiciones.

A veces, los productos industriales y comprados en el supermercado, no suelen tener el efecto que deseamos al limpiar. Este es el caso de los suavizantes de la ropa, por ejemplo. Que a pesar de su buen uso, no siempre dejan el resultado que necesitamos y al sacarlas de la lavadora, las toallas no lucen como esperábamos. Lo que sí te servirán, serán algunos consejos muy sencillos que harán que estas queden suaves, esponjosas y agradables al tacto.

En ocasiones, nuestras toallas no quedan bien limpios

Fuente: Shutterstock

Revisa los productos que estás usando

Un primer consejo a tener en cuenta al momento de limpiar tus toallas, es no abusar de los productos. En primer lugar, usa un detergente apto para este tipo de telas y en la cantidad justa, ya que los excesos podrían ser perjudiciales. En el mismo sentido, se sugiere no usar suavizante, dado que podría no tener los efectos deseados. Para ello, podrás emplear vinagre blanco, te sorprenderás de su utilidad.

Fuente: Shutterstock

Cuida el momento de lavado

Por otro lado, un consejo clave al limpiar tus toallas, es que elijas el programa adecuado en la lavadora. En este sentido, asegúrate de lavar en frío y sin sobrecargar el tambor del aparato.

Seca a la sombra y evita el calor

Tras el lavado, será el momento de secar. Si no tienes una máquina específica para esto, no te preocupes. podrás tender tus toallas en tu patio. Cuando lo hagas, asegúrate de que sea a la sombra, para que no se destiña. Además, evita que se seque con calor.