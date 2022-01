El anillo de compromiso de Megan Fox que puede lastimarla si se lo quita

Machine Gun Kelly, quien hizo la pregunta la semana pasada en un video publicado en Instagram, habló sobre el diseño inusual del anillo de Megan Fox. “Es una esmeralda colombiana pura sangre, sin tratamiento”, explicó.



“Simplemente fue tallado directamente de la mina. Y el diamante era directamente de Stephen. El concepto es que el anillo se puede separar para hacer dos anillos. Cuando está unido, se mantiene en su lugar mediante un imán. Entonces, ¿ves cómo encaja? Y luego forma un corazón oscuro. ¿Y ves esto de aquí? Las bandas son en realidad espinas. Así que, si trata de quitárselo, le duele”.

El cantante contó que el diseño lo pensó de la mano de Stephen Webster, con quien llegaron a la idea de hacer dos anillos en vez de uno. Las piedras no las eligieron al azar, la esmeralda es la piedra de nacimiento de Megan Fox y el diamante la de él. Lo que le da un significado mucho más profundo.

Machine Gun Kelly contó por qué la pareja eligió publicar imágenes de la propuesta y no mantenerlas en privado.

“Lo lanzamos para controlar la narrativa”, dijo. “A diferencia de alguien que simplemente ve una imagen extraña de un anillo en nuestra mano con un teléfono celular y dice, ¡guau! Pero sí, no me lo esperaba. Lo acabo de grabar con mi celular. Y no era como si tuviéramos fotógrafos ni nada. Fue como si pusiera mi teléfono contra una taza”.

Si bien Webster no reveló el costo del anillo de compromiso de Megan Fox, se estima que podría valer hasta 500,000 dólares. No solo por el diseño en sí, sino porque cada piedra preciosa se calcula que tiene 7 quilates.

Megan Fox y su polémica relación

Se informó por primera vez que el rapero y Megan Fox eran pareja alrededor de mayo de 2020, después de que se conocieron en el set de su película de suspenso “Medianoche en Switchgrass”.

El revuelo en torno a su romance se intensificó más tarde ese mes, cuando Megan Fox apareció en el video musical “Bloody Valentine” de MGK. Semanas después, el ex esposo de la protagonista de “Till dead”, Brian Austin Green, anunció que él y ella se habían separado después de diez años de matrimonio.

En julio de 2020, un mes después de que Megan Fox y Machine Gun Kelly fueran vistos participando en un evento fuera de un bar de Los Ángeles, hicieron oficial su relación en Instagram.

¿Te gusta la pareja que hacen?