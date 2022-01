La difícil decisión que debió tomar el Señor Barriga de El Chavo del 8

El Chavo del 8 es, sin lugar a la menor duda, uno de los programas televisivos mexicanos más exitoso de todos los tiempos. Su primera emisión en la TV fue en 1973 y sus ocurrentes personajes se ganaron el corazón del público de inmediato. El Chavo, Quico, la Chilindrina, Doña Florinda y la Bruja del 71 son algunos de los que hicieron reír a más de una generación y a los cuales se los recuerda seguido.

Otro de los que quedó inmortalizado en la memoria de millones de personas fue el Señor Barriga. Édgar Vivar fue quien le dio vida a este hombre que era dueño de la famosa vecindad y que siempre perseguía a Don Ramón (Ramón Valdés) para que le pagara la renta. Si bien parecía ser gruñón, era muy buena persona con un espíritu muy noble y bondadoso con absolutamente todos los inquilinos.

Antes de su participación en la tira y de su inevitable salto al estrellato, Vivar trabajaba de algo totalmente distinto. Estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ejerció la profesión hasta que ingresó a los estudios de Televisa. Hasta 1972 se desempeñó como médico obstetra.

Cuando recibió el llamado de Roberto Gómez Bolaños en el que le ofreció trabajar en la producción, debió tomar una difícil determinación que le cambiaría la vida. "No me arrepiento, creo fue muy buena decisión. Opté por lo que más me gustaba y me representaba un beneficio económico, estoy feliz de haber hecho esta decisión", señaló algún tiempo atrás en una entrevista.

Y sobre su elección, en otra nota, manifestó: "Yo escogí el teatro. Siempre me gustó, desde pequeño. Aunque no parezca, las dos profesiones van de la mano, porque la medicina busca aliviar el dolor físico y el arte el dolor del espíritu".