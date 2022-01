Disfruta estos 5 batidos saludables para mantener tu sistema fuerte

Una forma de merendar o tener una colación llenadora y saludable ¡son los zumos o batidos! Una combinación súper beneficiosa de frutas y verduras, donde podrás obtener beneficios para tu salud y también te sentirás lleno de energía. Recuerda tener presente la estación del año y los productos que encontrarás.

Es muy importante consultar a un profesional de la salud para que te indique a la perfección los nutrientes que necesitas. También para corroborar los cambios alimenticios y tengas un acompañamiento profesional. Las recetas que te compartiremos las podrás hacer con un extractor de zumo o licuadora. Dependerá de tus recursos, toma nota.

Recetas de batidos

Piña y sábila: propiedades diuréticas, la piña es unas fuente de fibras y baja en calorías. La sábila es un súper antioxidante, depurativo y también ayuda a los intestinos, ya que funciona como un laxante suave. En consecuencia favorece la movilidad intestinal. Es considerado un batido détox, ya que ayuda a eliminar las toxinas.

Licuado Verde: perejil, limón, apio, espinacas, jengibre y pepino. Este batido es una fuente de vitamina C, B6, ácido fólico, antioxidantes y fibra. Es una bebida que ayudará al trabajo de los intestinos.

Toronja y aloe vera: un batido para hidratarse, lleno de antioxidantes y bajo en calorías. Obtendrás vitamina C y fibras.

Frutos rojos : excelente aporte de vitamina B y C. En detalle: las fresas son ricas en vitamina C y B, los arándanos en vitamina C, y las moras en vitamina C y E, también contienen diferentes minerales como el potasio, el calcio, el hierro o el fósforo

Durazno y frutilla: el durazno contiene vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12 promueven el funcionamiento de los músculos y la salud ocular. También colabora en la formación de glóbulos rojos, posee vitamina K, que interviene en la formación de huesos y tejidos saludables. La frutilla es una fuente de Vitamina C y B ideal para combatir refriados.

