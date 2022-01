¿Lo reconoces? Así lucía Marc Anthony casi cinco décadas atrás

Marco Antonio Muñiz Rivera, o mundialmente conocido como Marc Anthony, inició su carrera musical con el género hip hop y rápidamente llegó al primer puesto de las listas estadounidenses. Con el transcurrir del tiempo, se convirtió en un gran referente musical y sus canciones van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop.

Marc Anthony

Si bien sus temas son, en su mayoría, en español, hay que destacar que su idioma materno no es este. Él debió sortear desafíos para aprenderlo y hoy lo maneja con gran fluidez. Marc se identifica a sí mismo como alguien "feo" físicamente pero lo cierto es que es una mera impresión personal, ya que siempre se lo ha vinculado amorosamente con hermosísimas mujeres.

Dayanara Torres, Jennifer Lopez, Shannon De Lima, Raffaella Modugno y Jessica Harris son algunas de las parejas que se le conocen. Además, es papá de cinco hijos biológicos: Arianna Rosado-Muñiz, Cristian Muñiz Torres, Ryan Muñiz Torres, Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz. Además, en su vida y corazón, está Alex "Chase" Muñiz, el consanguíneo de Arianna, a quien el cantante adoptó.

Recientemente, se viralizaron en la red algunas fotografías de su vida y una de su infancia llamó la atención. En la imagen se lo puede ver al cantante de 53 años cuando era tan sólo un niño con una toga y un birrete. Al parecer, todo indica que es una graduación escolar.

En ese entonces, Marc utilizaba un ligero flequillo y tenía un trastorno del habla que logró superar gracias a la música. "Era tartamudo, en mi niñez me crie tartamudo, me costaba mucho decir las cosas más sencillas, pero cuando cantaba se me quitaba, eso para mí fue un santuario, en donde yo me escondía", reconoció el artista puertorriqueño-estadounidense en una entrevista con Adela Micha.