El enojo de una actriz de 'Pasión de gavilanes' por un malintencionado mensaje en la red

Muy pronto, Pasión de gavilanes regresará a la pantalla chica para continuar cautivando con las aventuras de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Si bien su estreno, casi 20 años atrás, fue en Canal Caracol; ahora, la producción de Julio Jiménez saldrá para todo el planeta a través de Telemundo.

El elenco original protagónico de la tira estará completo. Sin embargo, habrá algunos actores que no estarán presentes en esta segunda temporada. Tal es el caso de Lorena Meritano con su personaje de Dinora Rosales. "No fui convocada. Dínora se murió, pero bueno sabemos que en ficción puede pasar cualquier cosa", confesó, algún tiempo atrás, la actriz argentina.

En la tira, Meritano le daba vida a una mujer que se obsesiona con Juan Reyes (Mario Cimarro), el gran amor de Norma Elizondo (Danna García). Su personaje era totalmente antagónico, y muchas veces recibió fuertes críticas por parte de los fanáticos de la historia. "Me decían cosas horribles en la calle", reveló sobre aquella época.

Al parecer, pocas cosas cambiaron de aquél entonces ya que recientemente recibió un malintencionado de una internauta en la red y ella no se lo dejó pasar. "¡No me gusta! Te quedaba mejor el largo. Y de verdad eres muy sobreactuada", redactó una usuaria sobre su nuevo corte de pelo.

Lorena Meritano como Dinora Rosales en Pasión de Gavilanes

Al leerlo, no se quedó callada y respondió con furia. "¿Por qué una mujer como María Alejandra, que en su foto de perfil tiene a un bebé y debería estar agradecida con la vida, entra a una red social a hacer esto? Y no es conmigo porque es con ella misma y con su propio espejo que está enojada. Está llena de dolor y frustración evidentemente", escribió la actriz.

Y continuó: "Comprendo que su vida debe ser una m**** o tiene mucha bronca, dolor o resentimiento guardado en su corazón y se la desquita conmigo que no tengo el gusto de conocerla. ¿Será qué algún día aprenderemos a buscar ayuda terapéutica para sanar eso que nos duele, resiente o molesta tanto? ¿Será que algún día podremos apoyarnos entre mujeres en vez de atacarnos, juzgarnos y criticarnos?".

Lorena Meritano se cortó su cabello

"¿Será que lograremos evolucionar como especie? Parece ser que esta pandemia sacó a relucir lo peor y lo mejor de la humanidad y, es evidente, no hemos aprendido nada. Ya sabemos que 'lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro'. Y la buena noticia, para mí, es que no me lo tomo personal ya y aprendí a sentir profunda compasión por este tipo de seres y no me afecta", sumó.

Finalmente, cerró: "Para todas las María Alejandras de la vida: Dios las bendiga de corazón y logren sanar su dolor".