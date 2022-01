Una infusión ideal para los problemas de sudoración excesiva

A la hora de pensar en infusiones nos olvidamos de las propiedades medicinales que posee la salvia, también llamada salva o por su nombre científico: científico Salvia officinalis. Esta planta tiene el aspecto de un arbusto, las hojas son suaves con apariencia a terciopelo y en un tono gris verdoso. Posee flores que aparecen en el verano, es una planta muy utilizada en la gastronomía, aunque hoy resaltaremos las virtudes curativas.

PH Unsplash

La salvia se puede utilizar por vía oral para tratar casos de transpiración abundante, también para aliviar dolores e inflamaciones gastrointestinales. La infusión de esta planta puede colaborar en la digestión, también para disminuir los gases o colaborar ante un cuadro de diarrea.

Esta planta también colabora en disminuir la sudoración excesiva, posee propiedades inhibidoras del sudor. Otra virtud, para aquellos que padecen de problemas de apetito, es un gran estimulante. La salvia contiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y cicatrizantes.

A continuación te indicaremos cómo hacer esta infusión:

1 cucharada de hojas de salvia;

1 taza de agua hirviendo.

Ph Shutterstock

Modo de preparación

Verter una taza de agua hirviendo sobre las hojas y dejar en infusionar entre 5 a 10 minutos y colar. Se pueden realizar gárgaras o enjuagarse la boca varias veces al día, tratando lesiones en la boca o en la garganta.

También es posible tomarse 1 taza de este té, 3 veces al día, para tratar la diarrea, mejorar la función digestiva o reducir la sudoración nocturna.

La salvia está contraindicada en personas con hipersensibilidad a esta planta medicinal.

No debe ser usada en el embarazo, aún no se dispone de datos científicos que comprueben que la salvia sea segura en el embarazo. No debe ser utilizada durante el período de lactancia porque reduce la producción de leche.

En el caso de personas con epilepsia, la planta solo debe usarse con la orientación de un médico o fitoterapeuta, ya que algunos estudios indican que la planta puede estimular el desarrollo de ataques epilépticos.

Recuerda siempre consultar a un médico de cabecera ante cualquier cambio que quieras adoptar, esta nota es solo con fines informativos.

Fuente: Tuasaude