Interesante: cómo cuidar y mantener una planta de aloe vera en casa

La aloe vera es una planta ampliamente extendida en el mundo, no solo por su aporte decorativo, sino también por sus fines medicinales. Es un tipo de suculenta y aunque pueda parecer algo complejo su cultivo, lo cierto es que con unos cuidados básicos, crecerá muy bien en cualquier jardín.

Bien se ha dicho siempre que tener una aloe vera en casa es una gran idea. Es que esta suculenta de hojas que se extienden hasta los 45 centímetros no solo decora el jardín, sino que también suele ser utilizada con fines medicinales. En tal sentido, comúnmente se la utiliza para tratar quemaduras o eliminar cicatrices. Incluso, esta planta es utilizada en cosméticos.

Si bien existen diferentes especies de aloe vera, cultivarlas en casa es muy sencillo y no requiere más que algunos cuidados muy sencillos como prestar atención al sustrato, el riego y la temperatura.

La aloe vera es muy usada en cosmética

Sustrato

Para que esta planta crezca bien se la debe ubicar convenientemente en una maceta que sea lo suficientemente grande como para que desarrolle sus extensas raíces o bien, en cualquier parte del jardín. Además, debe contar con un sustrato rico en materia orgánica que le permita a la aloe vera tomar los nutrientes necesarios para crecer.

Riego

En consonancia con lo anterior, no olvides que la aloe vera debe estar ubicada en alguna parte del jardín donde cuente con buen drenaje de manera que la planta no se pudra. Es que se trata de una especie que no requiere demasiado riego. De hecho, este debe producirse una vez por semana pero solo humedeciendo la tierra, que nunca debe encharcarse. No olvides que se trata de una planta proveniente de zonas desérticas.

Para cultivar una aloe vera en casa debes atender a algunos cuidados básicos

Luz

Para crecer bien, la aloe vera requiere estar expuesta a la luz solar. Asimismo, si vives en una zona muy calurosa, entonces mejor cuídala de demasiada exposición puesto que podría quemar las hojas.

De igual manera, esta planta requiere de temperaturas templadas a cálidas. No resiste heladas, por lo que si te encuentras en una zona fría, entonces será conveniente llevarla dentro y ubicarla cerca de una ventana durante el invierno.