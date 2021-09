Desde el jacuzzi, Mica Viciconte y Fabián Cubero elevan la térmica en la red

Una vez más, Mica Viciconte y Fabián Cubero dieron de qué hablar con el contenido que comparten en sus cuentas de Instagram. Esta vez, quien sorprendió a todos fue la panelista con una publicación por el aniversario con su novio y ¿le tiró un filoso palito a Nicole Neumann, la ex mujer del futbolista?

La deportista acompañó su texto con una serie de postales desde el jacuzzi que elevaron la térmica y se llevaron todas las miradas. "Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja Fabián Cubero a pesar de las críticas por cierto 'rol' que ocupo", comenzó diciendo.

"Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", continuó.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

Y le dedicó unas palabras a su novio: "El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas. Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel. Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama".

Mica Viciconte le dedicó unas palabras a Fabián Cubero en la red

Finalmente, cerró: "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices".