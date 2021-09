La dura historia de Maluma cuando fue plantado en el altar antes de la fama y de codearse con famosos de la talla de Ricky Martin

Juan Luis Londoño Arias conocido artísticamente como Maluma, es un cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino quien saltó a la fama en 2011 con sus sencillos “Farandulera”, “Obsesión” y “La temperatura” entre otros. Su álbum debut llamado “Magia” fue lanzado en 2012 logrando un gran éxito comercial en ventas. Un año después, el artista fue nominado al Grammy Latino como "Mejor Artista Nuevo". No obstante, no todos creían en Maluma ya que hasta su novia de toda vida lo abandonó antes de la fama.

El éxito de Maluma crecía y crecía hasta lograr ingresar en el número uno del listado principal de álbumes latinos de "Billboard" y trabajar con artistas de la talla de Shakira o Ricky Martin. Sin embargo, no tuvo un inicio fácil ya que recibió burlas y rechazos continuos. Esto fue rescatado a través de una serie de entrevistas realizadas por un programa de la cadena “Telemundo” que viajó hasta Medellín, Colombia, para conocer el pasado del artista.

Los allegados de Maluma lo conocen como Juan Luis Londoño el joven que salió de Medellín a triunfar en el mundo. Fue a aquellos, amigos de la infancia del cantante, a quienes se les realizaron entrevistas para saber un poco más de la niñez y juventud de Maluma. Por su parte Ana Villegas, amiga del cantante, recordó la dura carrera del artista ya que nadie creía en él cuando mostró su primera canción en su colegio. Los compañeros de colegio de Maluma comenzaron a hacerle bullying por creerse cantante: “Hubo mucha gente que se rio, le decían que era un bobo, que estaba agrandado”.

Increíblemente, la canción era “Farandulera” la cual actualmente es un hit musical en todo el mundo. Villegas cuenta que cuando la canción comenzó a escucharse en las radios de Medellín, Maluma se convirtió en el chico popular y ya nadie se reía de él sino todo lo contrario: “Todas las niñitas hablaban de Juan Luis, Juan Luis Londoño, me encanta, yo quiero estar con él’”.

Oxínegeno.fm

Finalmente, una de las historias que más sorprendió a los entrevistadores, es la de aquella ex novia de Maluma que lo dejó plantado antes de casarse. Tal parece que el artista fue abandonado por su novia de toda la vida con quien llevaba años de relación ya que esta no creía que Maluma tendría un futuro, ni éxito alguno en la música. El cantante estaba comprometido y decidido a casarse con su ex novia aunque ella pensó que Maluma no era suficiente hombre para ella por lo que lo abandonó antes de llevar a cabo el matrimonio. Probablemente ahora se esté arrepintiendo de su mala decisión ya que el artista ha ganado reconocimiento a nivel mundial y ha obtenido numerosos sencillos exitosos como "Vente Pa' Ca" el cual es una colaboración con Ricky Martin.