De no creer, 3 consejos para eliminar las moscas de la fruta de tu cocina

Seguramente habrás visto en alguna ocasión que la cocina se llena de pequeños insectos y estos se ubican cerca de la frutera. Estas son las llamadas moscas de la fruta y aparecen comúnmente en la primavera o el verano. Además de ser muy molestas, pueden tener algunas consecuencias por lo que es mejor limpiar y eliminarlas por completo. Para eso, puedes utilizar unos sencillos consejos.

Al momento de limpiar el hogar se hace foco en determinadas zonas como la cocina, el baño o la habitación, pero muchas veces se dejan de lado algunos objetos concretos como los cuadros, las cortinas o algunas cosas más pequeñas, como los recipientes donde guardamos las frutas.

En estos últimos podemos ver algunos insectos sobrevolando y nos genera alarma. Se trata de la mosca de la fruta que se hace presente cuando estos alimentos comienzan a descomponerse. Lo hacen con el objetivo de alimentarse y puede ser perjudicial para nuestra salud dado que ponen sus huevos para poder reproducirse.

Las moscas buscan alimentarse de nuestras frutas

Fuente: Pexels

Por esto es importante limpiar la frutera y eliminar ese minúsculo insecto de la cocina de manera definitiva. Para hacerlo solo basta seguir unos consejos muy sencillos.

Antes de limpiar: prevenir

Antes de limpiar para borrar del mapa de nuestro hogar a la mosca de la fruta, debes saber que su presencia en la cocina se puede prevenir fácilmente manteniendo la frutera libre de alimentos en descomposición y vaciando los tachos de basura periódicamente. Otro consejo consiste en sencillamente llevar a la heladera el contenido de la frutera, de manera de evitar la producción de la mosca de la fruta,

Disfruta de tu fruta preferida

Fuente: Pexels

El primer paso: limpiar

El primer paso para quitar la mosca de la fruta de la cocina consiste en hacer un aseo general. En esto, se recomienda revisar la fruta y desechar aquella que se encuentra en mal estado. Además, debes limpiar con agua y detergente el recipiente donde has colocado los alimentos.

Elimina la mosca de la fruta

Por otro lado, si no has podido acabar con este insecto, puedes realizar otro procedimiento para eliminarlo definitivamente. Debes colocar vinagre en un recipiente, taparlo con papel film y hacerle unos pequeños orificios. El objetivo no es matar a la mosca pero sí atraparla. El líquido la atraerá y el plástico evitará que salgan del cuenco.