La lucha de Angelina Jolie por los derechos de la mujer recibe un fuerte apoyo contra el machismo y los abusos

Angelina Jolie ha visitado esta semana el Capitolio y la Casa Blanca para pedir que se aprueben varias reformas destinadas a combatir la violencia machista en Estados Unidos. La actriz y embajadora de Buena Voluntad de Naciones Unidas se reunió con los senadores para que actuaran de forma urgente y volviera a entrar en vigor una ley que amplía los derechos de la mujer y que durante décadas sirvió para combatir la violencia de género.

Aprovechando su estancia en el Capitolio, y como muestra de su lucha infatigable por la defensa de los derechos de la mujer y los niños, Angelina Jolie se reunió con algunas de las gimnastas de élite que testificaron en el juicio sobre la investigación del FBI en el caso de Larry Nassar, condenado a cadena perpetua en 2018 por abuso sexual.

En enero de 2018, Larry Nassar, el que fuera médico oficial del equipo femenino de gimnasia en Estados Unidos, USAG, fue sentenciado a 175 años de prisión después de que más de 150 mujeres y niñas denunciaran que abusó sexualmente de ellas durante un período de 20 años.

Esas gimnastas denunciaron que tanto USA Gymnastics como el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense sabían que estaba sufriendo abusos por parte del médico oficial del equipo y que no hicieron nada por resolverlo y también acusaron al FBI por haberles dado la espalda cuando por fin se decidieron a denunciar estas agresiones. Al conocerse estos casos, como buena defensora de los derechos de la mujer, Angelina Jolie no pudo sino hacerse eco de tal injusticia y comenzar a trazar un plan de lucha.

Durante la audiencia, Maroney, Raisman, Nichols y la gimnasta olímpica Simone Biles alegaron que el FBI no solo no respondió a sus denuncias, sino que pusieron declaraciones falsas en el informe oficial que, según dicen, no recopilaban las afirmaciones reales de las víctimas, cometiendo un delito, y no fueron sancionados por ello.

Imagen: Instagram Angelina Jolie

Ante esto Angelina Jolie ha expresado: "Tuve el honor de reunirme con algunas de las valientes gimnastas estadounidenses que comparecieron ayer ante el Comité Judicial del Senado. Estoy asombrada de su valor y compromiso para prevenir futuros fallos en la investigación de abusos. más de 100 víctimas podrían haberse librado del abuso. Todo lo que necesitábamos era un adulto para hacer lo correcto". "Les envío todo mi apoyo y respeto, ya que todas están reviviendo este trauma para que pueda haber reformas en el sistema”, finalizó la defensora de los derechos de la mujer.