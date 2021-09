Kim Kardashian lanza contundente mensaje a Jennifer Lopez sobre su relación con Ben Affleck

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense, se ha pronunciado acerca de la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck. La celebridad que es mundialmente famosa por su propio programa de telerrealidad, “Keeping Up with the Kardashians”, se ha vuelto toda una empresaria ya que ha lanzado múltiples fragancias y accesorios de entre los que destacan sus marcas “KKW Beauty” y “Skims”. Además de ell, en 2016 Kim llegó a ser portada de la revista “Forbes” como una de las empresarias más codiciadas del mundo ya que su marca de cosméticos está valorada en mil millones de dólares.

Por su parte, Jennifer Lopez, actriz, cantante, bailarina, compositora y productora discográfica, últimamente ha sido el foco de atención de los medios debido a su regreso con Ben Affleck quien es actor. La pareja de Lopez y el actor mantuvo una relación desde 2002 a 2004 la cual acabó debido a una supuesta infidelidad por parte de Ben. No obstante en este 2021, casi 20 años después, las celebridades han decido darle una segunda oportunidad a “Bennifer”.

El regreso romántico de Jennifer y Ben a emocionado a millones de fans en el mundo y al parecer también a algunas celebridades como Kim Kardashian quien se expresó sobre la pareja. La socialité dio su opinión sobre Lopez y Affleck a través de su historia de Instagram con una foto actual de la pareja en el “Festival de Cine de Venecia”. Sobre ello, Kardashian escribió: "Larga vida a Bennifer".

Esta es una clara señal de apoyo de Kim hacia la cantante y el actor quienes actualmente se encuentran en el “Festival de Cine de Venecia” disfrutando de su primera vez en una alfombra roja oficial desde febrero de 2003. Esto se debe a que Ben Affleck fue parte de la producción del film "The Last Duel".

Imagen: Hola

Kim Kardashian agregó un corazón junto a la foto, de Jennifer y el actor, en el estreno de "The Last Duel", evento que ocurrió el pasado viernes en Italia. Affleck coescribió la película que fue dirigida por Ridley Scott junto a su amigo y colaborador habitual Matt Damon, quien también es un fanático del romance de Ben y Jennifer Lopez.