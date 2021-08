Inédito: después de 13 años Guns N 'Roses lanza "nueva" canción

Guns N' Roses es una popular banda estadounidense de hard rock la cual se formó en Hollywood en el año 1985. El exitoso grupo fue fundado por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin quienes la llevaron a convertirse en una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos.

Increíblemente la banda ha vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo por lo que es considerada un ícono global de la música y forma parte del prestigioso “Salón de la Fama del Rock and Roll”. Por su parte el líder de la banda, Axl Rose quien es un músico, cantante, compositor y pianista estadounidense, logró que Guns N' Roses fuera posicionada en el puesto 21 en la lista de los “100 mejores artistas de la historia" según la revista “Rolling Stone”.

La icónica banda vuelve a traer alegría a sus millones de fans ya que ha anunciado que lanzará un nuevo sencillo. De esta manera se estaría rompiendo con 13 años de racha negativa en cuanto a nuevos hits. La noticia fue dada por los Guns N' Roses en su página de Twitter con el siguiente mensaje: "Nueva. Fn. Canción".

El nuevo sencillo de la banda liderada por Axl Rose llevará el nombre de "Absurd" y es la versión en audio de una canción que Guns N 'Roses interpretó en Fenway Park en Boston el pasado martes. No obstante la canción no es técnicamente "Nueva" en sí misma, ya que es una reversión de una melodía inédita que escribieron, llamada "Silkworms", la cual el grupo no había tocado desde el año 2001.

Imagen: TodoRock.com

Sobre esto, Axl Rose declaró lo siguiente: "Algunos de ustedes pueden haber escuchado esto con otro nombre, pero es realmente absurdo intentar esto. Así que lo escuchaste aquí primero: una nueva canción de Guns N 'Roses". La pista se podrá descargar a través de una variedad de plataformas , incluidas “Apple Music”, “iTunes, Spotify” y “YouTube Music”.