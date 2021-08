Alicia Machado entra en la guerra contra Alejandra Guzmán

Alicia Machado, actriz, presentadora, productora, empresaria, y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense, ha causado controversia al afirmar que apoya a Frida Sofía en su lucha. La ganadora del “Miss Venezuela 1995” y “Miss Universo 1996” asegura sentirse identificada con Frida y su difícil situación familiar.

Recordemos que Frida Sofía, modelo y conductora de televisión, se encuentra en una larga batalla contra su madre Alejandra Guzmán y contra su abuelo Enrique Guzmán. Esto se debe a que Sofía ha denunciado a su abuelo de abuso sexual aunque sin encontrar apoyo de su madre quien solo le ha dado la espalda.

Alejandra Guzmán, cantante y actriz mexicana parece apoyar a su padre, quien es cantante de rock and roll, y descreer de todo lo que su hija dice. Ante esto Alicia Machado no ha temido pronunciarse a favor de la historia de Frida Sofía al decir que se siente identificada por algunas experiencias del pasado.

Es así que la ex reina de belleza habló sobre la dificultad de no ser tomada en cuenta y el expresar sus sentimientos, tal como le sucede a Frida quien solo es ignorada y silenciada por su propia madre. Sobre esto Alicia Machado declaró: “La quiero mucho, me parece una niña linda, una niña buena, que yo la entiendo a ella profundamente, desafortunadamente yo también estuve en algún momento de mi vida expuesta de una manera muy difícil de tener credibilidad“.

Imagen: Univisión

La empatía de Machado con la hija de Alejandra se debería que ella misma vivió una situación de abuso sexual a sus 18 años aunque afirma que hoy en día a sus 43 años de edad ya es un tema más que superado. “El daño emocional que una mujer sufre, es mucho más cuestionable que el daño emocional que un hombre causa“, confesó la presentadora. Finalmente Alicia declaró en contra de Alejandra Guzmán al decir: “Ella sabe que yo la apoyo, como dice su hashtag #FridaYoTeCreo y simplemente eso, yo creo que también estoy en todo mi derecho de, a veces veo cosas mediáticas que me brincan, como hay otras cosas que me hacen sentido, entonces, como te digo, en algún momento de mi vida sufrí de acoso, sufrí de maltrato y hasta el día de hoy siguen siendo un misterio en mi vida a nivel público“.