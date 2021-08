Natalie Portman habla sobre su exposición en la época de Star Wars y la emoción que le genera la lucha de la nueva generación

Natalie Portman nació en Jerusalén, en 1984. Es actriz, directora, productora de cine y psicóloga israelí nacionalizada estadounidense. En 1999, mientras trabajaba en la filmación de Star Wars, ingresó en la Universidad de Harvard en la carrera de psicología y obtuvo su licenciatura en 2003.

Portman actuó en los tres primeros episodios de Star Wars, de George Lucas. Fue contratada en 1997 para estas tres películas. Rodó el primer episodio a los 16 años, en 1997; el segundo, a los 19 años, durante el verano del 2000 y el tercero a los 22 años en los estudios de Fox en Australia. Su papel en esta nueva trilogía fue el de la reina y después senadora Padmé Amidala, esposa, secreta de Anakin Skywalker y madre de Luke y Leia.

A Natalie Portman el hecho de ser una de las actrices más bellas de Hollywood nunca se le subió a la cabeza. Por ello dice: "Soy consciente del privilegio que supone. Por desgracia esa consideración es algo que pesa mucho en la forma en que se valora a las mujeres".

En diálogo con la revista Telva, la estrella de Star Wars comentó: "Aprendí a ser actriz trabajando. ¿Si me he perdido algo? Supongo que tener una adolescencia anónima. Pero fue antes de las redes sociales. Los jóvenes de ahora están muchísimo más expuestos que yo".

Siempre inquieta Natalie Portman, este año ha montado su propia productora; antes de eso, publicó un libro de fábulas para niños, y ahora interpreta de nuevo un papel que conoce bien, el de Miss Dior, como embajadora del emblemático perfume, que ahora se reinventa y que ella define como "romántico y sensual".

Imagen: AlohaCriticón

Ante la pregunta sobre si hay un cambio real en la industria del cine para esta generación, Natalie Portman responde: “Es una generación muy inspiradora, con un compromiso real por la justicia y la igualdad que me emociona. En Hollywood había muchas cosas que dábamos por sentado. Nos parecía normal que en un rodaje fuéramos cinco mujeres en un equipo de 100 personas. ¿Cómo no caímos en que algo iba mal? En cuanto al acoso, antes no se hablaba de ello, se guardaba en secreto. Ahora estoy viendo un cambio en la industria. Esta generación vivirá una experiencia muy diferente”.