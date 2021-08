La hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner está embarazada de Travis Scott

Kylie Kristen Jenner, conocida solo como Kylie Jenner es una empresaria, socialité, diseñadora, actriz, modelo y filántropa estadounidense. Comenzó su carrera profesional a los diez años protagonizando junto a su familia la serie de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", además es la fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics.

Jacques Berman Webster II conocido como Travis Scott, es un rapero, compositor y productor musical estadounidense. A la edad de 16 años, Travis se embarcó en su carrera musical como productor discográfico, enfocado en la producción de hip hop. Posteriormente se asoció con su viejo amigo Chris Holloway, formando el dúo The Graduates. El 30 de diciembre de 2019, se lanzó el video musical de "GATTI" con Pop Smoke. La letra de "GATTI" hace referencia a la ruptura de Scott con su novia Kylie Jenner. Su último álbum de estudio producido recientemente se titula “Utopía”.

La pareja de Kylie Jenner y Travis Scott han sido mencionados por todos los tabloides en estos días al dar a conocer que estaban esperando su segundo hijo, ya que la pareja tiene a la pequeña Stormi de tres años de edad, cumplidos en febrero de este año.

Page Six reporta que una fuente allegada a la familia Kardashian-Jenner informó que el embarazo es real y que tiene encantados a todos los miembros de la familia. La empresaria de 24 años reveló hace algunos meses que sentía una gran presión por darle un hermano menor a su hija Stormi.

Es por ello que Kylie ha expresado: "Todos mis amigos me presionan al respecto. Aman a Stormi. Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan". Jenner y Travis Scott mantienen una relación intermitenete desde 2017 que parece haberse estabilizado durante la pandemia.

Imagen: Instagram Kylie Jenner

El primer embarazo de Kylie Jenner lo pasó en el más absoluto secreto y sólo posó junto a Stormi cuando la pequeña nació, por lo que es probable que no tengamos noticias de ella pronto. Por otro lado la empresaria ha dicho que le gustaría que su hija siguiera sus pasos en el mundo empresarial de la cosmetología, pero solo si ella quiere, porque es deber de los padres respetar los deseos de sus hijos.