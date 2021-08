Conoce la flamante nueva mansión millonaria de Paris Hilton

Paris Hilton, socialité, empresaria, modelo, actriz, cantante y diseñadora acaba de adquirir un nueva propiedad por una exuberante suma. La modelo se dio a conocer por su aparición en la serie de televisión “The Simple Life” junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie. Además de ello la actriz ha tenido varios papeles secundarios en películas como “Wonderland”, ”The Cat in the Hat” y “La casa de cera”. En cuanto a la música, Paris lanzó su primer álbum de estudio en 2006 logrando tener un hit exitoso llamado “Stars Are Blind” el cual debutó en el número uno de los Billboard Dance.

La socialité posee una fortuna de 1.300 millones de dólares por lo que no es de sorprender que gastara otros millones en su nueva mansión. Paris se encuentra próxima a casarse con su prometido Carter Reum, razón por la cual han decidido buscar un nuevo hogar para ambos.

Es así que Paris ha elegido la bella ciudad de Malibú para vivir los próximos años. Según la empresaria su nueva mansión es “Sliving”, el cual es un el término de marca registrada inventado por Paris Hilton que significa "Vivir mi mejor vida" y "matar". La nueva propiedad de la modelo debía estar a la altura de su antigua mansión por lo que la socialité ha decidido gastar la impactante suma de $ 8.4 millones de dólares en su vivienda.

La nueva propiedad de Paris en Malibú perteneció al ex presidente de “Universal Pictures” Tom Pollock. La mansión fue construida en el año 1955 y cuenta con tres dormitorios y tres baños, algo que suena muy pequeño para Hilton teniendo en cuenta a lo que estaba acostumbrada. La vivienda cuenta con una extensión de aproximadamente 3,000 pies cuadrados y tiene sala de estar de planta abierta, un comedor con chimenea, una sala multimedia y un gran lavadero.

Imagen: Page Six

Por otra parte la cocina de Paris Hilton tiene una imponente vista al mar de ensueño y trae consigo electrodomésticos de primera línea. En el segundo piso de la mansión se encuentra la suite principal equipada con pisos de madera, una chimenea, un baño con baldosas de piedra tipo spa y dos balcones con vista frente al mar. Además de ello la habitación cuenta con una bañera de hidromasaje y áreas de descanso. Sin dudas una de las maravillas de la casa es la escalera que desciende directamente a la playa de La Costa.