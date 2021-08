Problemas conyugales: Jessica Alba confiesa las dificultades que atraviesa con su esposo al criar 3 niños

Jessica Marie Alba más conocida como Jessica Alba, es una actriz estadounidense de cine y televisión. Si bien Jessica comenzó su carrera a los 13 años de edad, se hizo más conocida al formar parte del elenco de la película “Los cuatro Fantásticos”. Encaprichada con la idea de ser actriz desde que tenía cinco años, no fue hasta los doce cuando tomó su primera clase de teatro.

La actriz y empresaria habló con Katherine Schwarzenegger Pratt, quien tiene un programa en Instagram, y comentó que no ha sido fácil mantener su relación de pareja y a la vez criar tres hijos, pero es algo en lo que trabajan constantemente expresó.

Así lo ha expresado la actriz que se ha sincerado en una entrevista que compartió con con Katherine Schwarzenegger Pratt a través de su programa que transmite por Instagram llamado, "Antes, durante y después del bebé".

Jessica Alba y su esposo Cash Warren contrajeron matrimonio en 2008 y actualmente son padres de dos niñas, Honor de 13 de edad, y Haven de 9 años de edad, y un niño, Hayes de 3 años de edad. con sus tres vástagos podemos comprender lo difícil que debe ser encontrarse con su esposo, luego de la faena diaria.

Jessica dice al respecto de su relación: "Cuando lo veo y paso tiempo con él y realmente estamos disfrutando el uno del otro se trata de un 'nosotros' y es algo que me alimenta. Es difícil, es casi imposible".

Alba también comentó que entre ella y su esposo se alientan mutuamente, por ello expresó: "No rompemos el espíritu del otro. Incluso si estoy como 'oh, él está creciendo, está haciendo algo más, tiene otros intereses, esto es diferente de como era' en lugar de sentirme amenazada por ello soy como 'ok, ¿Qué es emocionante para él ahora'? -¿Qué es lo que le apasiona?' más curiosidad".

Aunque todo fue color de rosa por alrededor de dos años y medio, Jessica Alba contó que después se convirtieron en una especie de "compañeros de cuarto". Además confesó que ella y Warren solían al menos tener citas nocturnas semanales, pero esto se detuvo.

Después de tantos años juntos Jessica Alba cuenta: "No consideras los sentimientos de tu compañero de la misma manera que considerarías los sentimientos de otras personas, así que creo que es algo en lo que tienes que trabajar de forma constante".