El escabroso triángulo amoroso entre Alejandra Guzmán, Erik Rubín y Paulina Rubio

Alejandra Guzmán recordó recientemente en una entrevista que tuvo con Yordi Rosado un triángulo amoroso que formó hace algunos años, con “La chica Dorada”, Paulina Rubio y el cantante Erik Rubín.

Guzmán, madre de Frida Sofía, recordó que por aquel entonces estaban en una entrega de premios cuando conoció a Erik Rubín. Es por ello que Alejandra dijo: “Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas. El cual yo me lo gané e iba con un vestido verde. Ahí nos encontramos Erik y yo. Estaba guapo, tenía su cabello largo, sus dos arracadas, yo dije ‘papacito hermoso’”.

El relato de Alejandra prosiguió, aclarando que Paulina se metió en medio de la relación. Comentando que cuando se enteró que volvió con Paulina Rubio luego de dos meses de salir juntos, lo dejó.

Este hecho se lo contó a su productor musical quien también trabajaba con Paulina Rubio y aprovecho para enfrentarlas musicalmente. Por ello expresó: Ahí le conté al productor, me hizo la canción de ‘Hey Güera’, a ella le compuso ‘Ese hombre no se toca’ o algo así. Era el mismo productor de las dos, fíjate que copiona, donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Y sí, luego lo mandé a volar”.

El tercero en discordia, Erik Rubín, nunca se enteró que el tema iba dedicado a él ya que Alejandra Guzmán no volvió a hablarle por un largo tiempo, Guzmán comentó: “Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar, pero sí me dolió. No me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”.

Imagen: Milenio

Con el transcurso del tiempo el enojo ya ha pasado y comenzó a tener contacto con Rubín y hasta ha hecho una colaboración con la Chica dorada. Ante esto Alejandra ha manifestado: “Sí lo he visto -a Erik-, lo saludo y me da mucho gusto que esté bien; ahora que está con Andrea lo respeto mucho y sus hijas están hermosas, pero lo veo diferente. Con Paulina Rubio trabajé en un video , íbamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y otras cosas”.

Imagen: El Heraldo de México