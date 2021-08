Dulce espera: después de tanto ansiarlo, Paris Hilton confirma cuándo será madre

En su podcast “This is Paris”, Paris Hilton dijo: “Gracias a todos por los mensajes, y sí, estoy embarazada de trillizos”. En febrero pasado, la reconocida empresaria y modelo hizo noticia luego que diera a conocer que se comprometió en matrimonio con Carter Reum, quien le entregó el anillo de compromiso en una isla privada.

En aquel momento Paris Hilton comentó respecto de su prometido Carter Reum: “Mientras caminábamos hacia la cena por la playa, Carter nos llevó y a mí y a mi familia a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie mas con quien prefiera pasar la vida para siempre”.

Luego de su primera declaración y tras la broma sobre su embarazo Hilton expresó: “Lo digo en serio. No estoy embarazada. Todavía no, dijo. Estoy esperando hasta después de la boda. Ahora mismo todavía se está confeccionando mi vestido, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y se ajuste perfectamente, así que definitivamente estoy esperando para esa parte”.

No obstante, Paris aseguró que antes del año próximo desea convertirse en madre. “No puedo esperar a tener hijos en 2022. Pero como he dicho, ahora mismo me estoy preparando para la boda”.

Con respecto a la noticia de su embarazo que apareciera hace unas horas en portal Page Six, Paris Hilton dijo: “Me desperté con 300 mil mensajes. Todos mis iPhones estaban explotando, los cinco. Me escribieron personas de las que no había tenido noticias en años. ¡Gracias a todos por todos los mensajes!”

Imagen: ABC

Cabe recordar que hace un tiempo Paris Hilton había dicho a la revista Hola!: "Ya no estoy interesada en billones, estoy interesada en bebés". Estos dichos levantaron las sospechas del embarazo de la celebrity. Pero por el momento no hay novedades sobre bebés, solo se habla de su boda con Carter Reum.