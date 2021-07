Tini Stoessel habla sobre un posible regreso con Sebastián Yatra

Martina Stoessel, más conocida como Tini Stoessel, es una actriz, cantante, bailarina y modelo argentina quien últimamente ha dado mucho de que hablar debido a su posible regreso con su ex pareja, Sebastián Yatra. Si bien la primera participación en televisión de la actriz fue en 2007 con un papel menor en la telenovela argentina "Patito feo", sin dudas su gran salto a la fama se debe a la telenovela “Violetta”. En ella la cantante era la protagonista y logró ganar un premio “Kids' Choice Awards Argentina” y un premio el “Martin fierro” a la “Actriz Revelación”.

Por su parte Sebastián Yatra es un cantante y compositor colombiano de balada, pop latino y reggaetón quien logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo “Traicionera” en 2016. La pareja inició su relación en abril de 2019, al darse un beso en el escenario del estadio “Luna Park” en Buenos Aires. No obstante la pareja no perduró ya que Stoessel y Yatra anunciaron el final de su relación en julio de 2020.

Los rumores de que la pareja ha resurgido han alborotado las redes. Sobre ello, Tini Stoessel dio su verdad en el programa “Venga la Alegría”, debido a que fue interrogada por su situación romántica con Sebastián Yatra. Si bien los corazones de millones de fans esperaban que la cantante confirme un regreso, tristemente Stoessel desmintió todos los rumores negado su relación amorosa con el artista.

Sobre su situación actual Tini declaró: “Estoy soltera, estoy sola”. Si bien Stoessel trato de evitar el tema, afirmó que se encuentra en la mejor etapa de su vida. "Dándome como ese lugar de mi tiempo y eso llevado a lo profesional es una combinación como muy maravillosa”. Dijo la cantante.

Imagen: RTVE.es

Por otra parte Tini Stossel recientemente ha sacado un sencillo musical junto a Belinda y Lola Índigo el cual ha sido todo un éxito. La canción llamada “La niña de la escuela” ha causado sensación en toda Latinoamérica. No obstante, la cantante argentina aún no ha podido encontrarse personalmente a Belinda por lo que afirma que lamenta no haber podido conocer a la mexicana. Sin embargo, las artista habrían mantenido contacto a través de las redes sociales y se espera un futuro encuentro entre ambas.