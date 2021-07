Crecen los rumores de reconciliación: Kanye West y Kim Kardashian pasan tiempo juntos

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense ha causado gran controversia debido al rumor de una posible reconciliación con su ex esposo Kanye West. La socialité que se hizo conocida en la década de los 2000 por ser amiga de Paris Hilton, es mundialmente famosa por su reality “Keeping Up with the Kardashians” el cual protagoniza junto a su familia. La empresaria tiene sus propia marcas como “KKW Beauty” o “Skims”.

Por su parte Kanye West es un rapero, cantante, productor musical, emprendedor, político y diseñador de moda estadounidense. La pareja inició su relación en abril de 2012 y se casaron en 2014. Posteriormente Kim y el rapero tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. No obstante a inicios de 2021 la pareja anunció el fin de su relación.

Si bien al inicio Kim Kardashian y Kanye West parecían tener diferencias irreconciliables, poco a poco ambos han comenzado a acercarse nuevamente. Recientemente se ha hecho de público conocimiento el hecho de que el rapero y la empresaria habrían pasado tiempo de calidad juntos.

Esto se debe a que Kanye ayudó a Kardashian con el próximo cambio para su marca “KKW Beauty”. Es así que la ex pareja habría intercambiado opiniones e ideas en un ambiente de total paz dejando de lado sus diferencias pasadas. Si bien muchos fanáticos especularon que Kim eliminaría la "W", que significa West, del nombre de la marca; tal parece que la socialité no tiene intenciones de eliminar el apellido de su ex esposo sino todo lo contario ya que trabajaron juntos en ello.

Imagen: ABC

Increíblemente Kanye West estaría ayudando a Kim Kardashian a renovar su marca con un nuevo nombre. Una fuente cercana a la familia reveló a “Page Six” lo siguiente: "La decisión de Kim de cambiar la marca no tiene nada que ver con eliminar la W en KKW, ya que no ha cambiado su nombre legal y todavía se apellida West….Y Kanye realmente ayudó a Kim a crear el nuevo nombre de la marca". Si bien esto no confirma un regreso, el hecho de que la ex pareja pueda mantener un dialogo en armonía luego de meses de conflicto es un gran avance.