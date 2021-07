Maribel Guardia comparte su sabiduría en la red luciendo un ceñido vestido rojo

Por primera vez, Maribel Guardia reaccionó a las escandalosas declaraciones de Chiquis Rivera. La cantante aseguró que Joan Sebastián intentó seducirla a pesar de tener pareja. "Yo sé que era muy amigo de la mamá, y por ese lado me costaría creer que fuera cierto por respeto a la mamá, pero quién sabe", explicó la artista costarricense en una reciente entrevista.

Y agregó: "Es una niña preciosa, pero no lo sé sé lo tienes que preguntar a ella. Ahí esta la Chiquis que aparte todo el tiempo está en las redes le pueden preguntar. Es una niña muy linda, pero no sé cuándo fue eso ni cómo fue. No tengo la menor idea".

Además, Guardia opinó de la futura boda del hijo que tuvo con El Poeta del Pueblo, Julián Figueroa. "Podrían los dos entrar a caballo, sería una maravilla y yo entro en un burro", manifestó.

Maribel Guardia y Julián Figueroa

En sus redes sociales, la actriz y presentadora de TV se muestra muy activa y en las últimas horas sorprendió con una particular publicación. La mujer, de 62 años de edad, compartió parte de su sabiduría junto a una instantánea con un hermoso vestido rojo ceñido al cuerpo.

"Deja de sentarte en la mesa donde hablan mal de otros, porque cuando te levantes tú serás el tema", escribió junto a la postal. Rápidamente se llenó de 'me gusta' y cosechó cientos de comentarios. Entre ellos se destacan los de Marlene Favela, Diana Reyes y Julio Camejos.