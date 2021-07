Madre de Britney Spears cuenta cómo fue la noche en que la cantante llamó al 911 para denunciar a su padre

Lynne Spears, madre de Britney Spears se siente dividida en su interior en lo que respecta a la tutela de su hija, ya que la cantante le echa toda la culpa a su padre por toda la miseria que está pasando en este momento.

Lynne Spears tuvo una fuerte discusión con Britney Spears la noche antes de presentarse a declarar contra su padre por la tutela que este ejerce sobre ella. Es por ello que en medio de esta disputa la cantante se vio obligada a llamar al 911 la noche antes de declarar por su caso para que se cancelara la tutela.

Por todo lo sucedido Lynne de 66 años, confesó a los periodistas Ronan Farrow y Jia Tolentino en un nuevo informe de The New Yorker que: "Tengo sentimientos encontrados sobre todo. No sé qué pensar. Es mucho dolor, mucha preocupación".

Según los informes, la madre de Britney Spears habló con un tono muy bajo, casi susurrante por teléfono con los periodistas. También se habría negado a responder preguntas sobre la tutela de su hija. Lynne además se disculpó por si en algún momento tenía que cortar la conversación abruptamente, en caso de que algún miembro de la familia entrara en la habitación donde ella estaba dialogando con los periodistas por teléfono. Al respecto comentó: “Estoy bien, soy buena desviando la conversación a otro tema”.

Imagen: El Imparcial

En su declaración ante el juez Britney expresó: "Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta contigo. También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y que todos se enteren de lo que me hicieron, en lugar de ser un secreto para beneficiar a todos. Quiero ser escuchada sobre lo que me hicieron al tener que mantener esto por tanto tiempo. No es bueno para mi corazón. He estado tan enojada y lloro todos los días ".