No todo lo que brilla es oro: la adicción de Ben Affleck que podría terminar su relación con Jennifer Lopez

Parece ser que Ben Afleck es un adicto a los juegos de los casinos ya ha tenido varias experiencias por haber sido expulsado de ellos en algunas oportunidades

No todo lo que brilla es oro y parece que por estos días se hace más presente en la vida de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Es que el actor ha sido visto en diferentes casinos de Europa en donde no tiene prohibida la entrada como en Estado Unidos.

En el año 2014 el Diario “La Vanguardia” anunciaba que Ben seguía teniendo problemas con el juego. Un mes después de que fuera expulsado del Casino Hard Rock de Las Vegas, volvió a tener problemas en otro establecimiento similar de una ciudad en la que estaba de paso con su ex esposa Jennifer Garner.

En aquel entonces para evitar que Garner se molestara por lo ocurrido, Ben llevó a una de sus hijas, Seraphina, de 5 años, hasta una joyería. Allí, conocedor de los gustos de su ex esposa por los diamantes, eligió con ayuda de la niña uno de ellos para que Garner perdonase esa recaída en su adicción a los juegos de azar por parte de Affleck.

Esta vez las fuentes de Page Six vieron a Affleck, de 48 años, en un casino de Montecarlo, donde hubo rumores de que pasaba horas en las mesas solo con un traje negro tipo 007 y una elegante camisa blanca. Tal parece que Que el novio de Jennifer Lopez no puede dejar esa afición que lo domina.

Conocido como un ávido adepto al juego de cartas, Ben Affleck fue visto el mes pasado en un casino de Las Vegas jugando solo hasta las 3 am con una camiseta negra y una gorra de béisbol. También se dijo que Affleck era miembro de un supuesto juego de póquer de Hollywood de alto riesgo dirigido por Molly Bloom que también incluía a Tobey Maguire y Matt Damon.

Imagen: Haupei 24

En un comentario hecho hace un tiempo Ben Affleck dijo: “Me tomé un tiempo para aprender el juego y me convertí en un jugador de blackjack decente. Y una vez que me volví decente, los casinos me pidieron que no jugara al blackjack. Quiero decir, el hecho de que ser bueno en el juego va en contra de las reglas de los casinos debería decirte algo sobre los casinos”.