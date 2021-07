Romance confirmado: Zendaya y Tom Holland son captados dentro de un auto

Zendaya Maree Stoermer, mejor conocida como Zendaya, es una actriz, cantante, bailarina, modelo y productora estadounidense. Comenzó su carrera de actuación interpretando a Rocky Blue en la serie original de Disney Channel, es lo que podriamos llamar una chica Disney.

Tom Holland, es un actor, actor de voz y bailarín británico. Comenzó su carrera en el teatro en 2008. Holland lograría mayor reconocimiento tras ser seleccionado para interpretar al personaje de Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far From Home (2019), las cuales recibieron la aclamación de la crítica y fueron éxitos en taquilla

Spider-Man: No Way Home, es una de las películas más esperadas del 2021 y aunque todavía no están confirmados todos los actores que participarán en ella, ya tenemos algunos adelantos. Hasta el momento, solo se ha confirmado la participación de Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Jacob Batalon, Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch.

Aunque no tenemos el esperado trailer del celuloide y solo se nos ha mostrado el traje de Spider-Man. Lo que sí tenemos seguro son las imágenes filtradas del incipiente romance entre los dos actores principales de la película: Zendaya y Tom Holland.

Los jóvenes actores, Zendaya y Tom fueron captados recientemente saliendo de una residencia y compartiendo un beso dentro del auto de Holland. A pesar que su supuesto noviazgo que no ha sido confirmado por ninguno de los dos, los rumores sobre su cercanía fueron confirmados.

En las fotos los actores aparecen besándose y riendo juntos. Los usuarios de las redes sociales han demostrado con palmas aplaudiendo por este nuevo romance. Parece ser que este se llevará también al celuloide ya que los personajes de Zendaya y Holland serán pareja en la última película de Spider-Man.

Medios estadounidenses como The Hollywood Reporter y Collider, aseguran que Alfred Molina, Kirsten Dunst y Andrew Garfield ya llegaron a un acuerdo para incorporarse al proyecto. Los nombres de Tobey Maguire y Emma Stone también suenan fuerte, ya que según los reportes, están en vías de confirmación.

Imagen: Metroecuador