El actor mexicano Fernando Colunga, de 55 años, se cansó de que siempre estén haciendo suposiciones acerca de su sexualidad. La realidad, es que entre tantos amoríos que se hicieron públicos, ninguno tuvo futuro.

Sin embargo, fue el mismísimo actor que en una oportunidad –tras ser muy reservado con su vida privada- le puso fin a las especulaciones sobre su orientación sexual.

De dónde salieron los rumores de que Fernando Colunga es gay y qué hay de cierto en ello, durante muchos años trajo aparejado mucho enojo de parte del actor. La realidad, es que todo se originó porque nunca se le ha conocido una pareja sentimental que llegue a buen puerto.

Probablemente, todo esto tenga una razón de ser y es que además de que el actor de telenovelas súper exitosas tenga un gran talento indiscutible, al día de hoy sigue siendo uno de los solteros maduros más cotizados de la televisión.

No obstante, cansado de tantos rumores, el actor finalmente salió a hablar por primera vez de su intimidad y lo hizo solo para el programa Noche de Luz.

Allí reveló que se considera un hombre que “no tiene un carácter fácil” y considera que probablemente ese sea el motivo por el que ha decidido todos estos años mantener su vida personal lejos de los reflectores públicos.

Eso sí, al respecto también dejó muy en claro que no le teme para nada al matrimonio, aunque no está en sus planes de vida. Sin dudas, con esa declaración el actor de alguna manera le puso fin a todas las especulaciones sobre por qué se mantiene soltero.

Sin embargo, cuando se busca de dónde salieron los rumores de que Fernando Colunga es gay y qué hay de cierto en ello, es muy difícil ya que en un momento fueron varias las fuentes que circulaban.

Al respecto, cabe destacar que Colunga dejó muy claro que sí está preparado para convertirse en padre, aunque todavía no se le ha dado. También, aclaró que no tiene la idea de pasarse la vida quejándose por lo que nunca ha sido y por ello, sino que disfruta lo que tiene.

De hecho, demuestra -cada vez que permite que se conozca algo de su vida privada- que vive cada relación con mucha intensidad sin saber qué pasará.

Cabe destacar que en una oportunidad –tras surgir un video íntimo – el actor (muy a su pesar) volvió a dar una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en el 2008 y ante la pregunta “¿le han preguntado alguna vez si es gay?” sin pelos en la lengua respondió:

“Eso no me lo van a preguntar y si me lo preguntan diría no y ya, y si fuera, diría sí también” muy seguro.

Finalmente, ante tantos rumores y especulaciones de dónde salieron los rumores de que Fernando Colunga es gay y qué hay de cierto en ello, se puede asegurar que probablemente fue en las redes sociales donde se originó todo y luego fue imparable.

Ante tanta incertidumbre, no se puede olvidar cuando la conductora Cristina del programa “El show de Cristina” salió a defenderlo y asegurar que Fernando no es gay: “Fernando no va a ningún programa de televisión, a mi me dice mami, porque yo sé todo de él y me callo todo de él, y Fernando Colunga no es gay es todo un caballero”, sentenció la periodista.

¿Tú que crees?