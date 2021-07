La terrible maldición que Julio Iglesias le heredó para siempre a su hijo

Julio Iglesias, cantante, compositor, músico y productor, le habría dado una terrible herencia su hijo Enrique. Julio, quien también es licenciado en derecho, es el artista hispano más exitoso de todos los tiempos. Es así que en 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia siendo actualmente uno de los diez mayores vendedores de discos en todo el mundo.

Por su parte, Enrique Iglesias es un cantante, compositor, productor discográfico y actor español. El cantante ha vendido más de 70 millones de producciones musicales, situándose entre los cantantes con más éxito de todo el mundo. Enrique cuenta con un Grammy al “Mejor artista latino”, cinco Grammy Latinos, cinco premios Billboard, 45 Billboard Latinos, 8 American Music Awards, 10 Latin American Music Awards y 23 premios Lo Nuestro entre otros.

Si bien claramente Enrique heredó su gran talento de su padre Julio Iglesias, tal parce que este le habría heredado algo más pero esta vez referido a la genética. Todo esto se debe a la gran incógnita que gira en la mente de todos sus fans, ¿Por qué Enrique Iglesias no se quita la gorra?. Este hecho se ha evidenciado en las apariciones públicas y conciertos que el cantante realiza debido a que siempre lleva puesta una gorra en la cabeza.

Es sabido que Enrique se preocupa por su apariencia física ya que ha llegado a hacer cosas extremas por ello. Un ejemplo de esto fue su tan icónico lunar, el cual el hijo de Julio Iglesias decidió quitarse. Este suceso fue muy criticado debido a que el cantante parecía otra persona sin su lunar de nacimiento. No obstante el artista no suele prestar demasiada atención a su vestimenta ya que conforme los años han pasado, su look se ha vuelto descuidado y casual llevando siempre consigo una gorra.

Imagen: HOLA!

Sin embargo podría haber un motivo para ello y estaría relacionado con su padre, Julio Iglesias, quien se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5.000 conciertos y ha actuado para más de 60 millones de personas en los cinco continentes. La razón por la que Enrique no se quita la gorra tendría su justificación en su carga genética, ya que el cantante, al igual que su padre, sufriría de calvicie. Es sabido que Enrique ha luchado contra esto con implantes de cabello y extensiones para cubrirla. Tal parece esto no habría funcionado, lo que ha llevado al artista a tener que esconderse tras las gorras.