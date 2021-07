Narcos, dinero, ex convictos y Hollywood: ¿Qué esconde la interminable pelea entre Alicia Machado, Gloria Trevi y Kate del Castillo?

Gloria Trevi, cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana tuvo su propia guerra mediática. Tal parece que la popular artista se metió en problemas por defender a Kate del Castillo, una actriz mexicana quien es conocida mundialmente por interpretar a Teresa Mendoza en "La Reina del Sur".

Todo comenzó cuando Trevi manifestó su apoyo a hacia Kate del Castillo luego de que se destapara el escándalo de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán quien es uno de los mayores narcotraficantes y criminales mexicanos por ser el líder del “Cártel de Sinaloa”. Esto se debe a que en 2016, el Gobierno federal de México logró recapturar a Guzmán y pocos días después Sean Penn, actor, publicó un polémico reportaje en la revista Rolling Stone, según el cual Penn y del Castillo se habrían reunido en privado con Guzmán en octubre del año anterior.

Luego de ello se dio a conocer que las autoridades mexicanas habían interceptado una conversación entre Guzmán y Kate a través de un servicio de mensajería por lo que días más tarde, del Castillo fue notificada a deponer. La fiscalía de México investigó a la actriz por presunto lavado de dinero del Chapo Guzmán para saber si recibió fondos del narcotraficante para la marca de tequila "Honor del Castillo" o el rodaje de una película sobre la vida del narcotraficante.

Ante las acusaciones que Kate recibió, Gloria Trevi, decidió dar su apoyo y opinión en una conferencia de prensa: "Si tú tienes la oportunidad de hablar con una persona que ha hecho ciertas situaciones, y puedes a través de una entrevista aclarar cosas, pues lo vas hacer; o qué, van amordazar a los medios de comunicación, a los artistas, a los conductores…creo que estamos en un país donde hay libertad de expresión y hemos dado muchos pasos a favor. Apoyo totalmente a Kate". No obstante al parecer esto no le gustó a Alicia Machado, actriz, presentadora, productora, empresaria, y ex-reina de belleza venezolana quien replicó en Twitter declaraciones en contra de Gloria: "Si no bueno! Entre ser violadora de niñas y ex presidiaria, y/o amiga del Chapo hay una gran diferencia! Que solidaria!".

Imagen: El Sol de México

Sin embargo, tal parece que Machado se arrepintió ya que decidió borrar la publicación. Luego de ello Alicia escribió: "RELAX! No pasa nada! Todos opinamos y si una persona para mí está en un mal concepto como yo para otros cuál es el problema?". Además la reina de belleza debió pedir perdón a los fans de Trevi: "Me disculpo si se sintieron ofendidos! Todos tenemos derecho a tener opiniones y a publicar lo que nos de la gana!”. No obstante , desde allí en más comenzaría una guerra entre Gloria y Alicia que jamás acabaría ya que es hasta el día de hoy que ambas se lanzan comentarios ofensivos.