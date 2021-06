En pijama y desde el sofá, Carmen Villalobos cautiva a sus fanáticos

Carmen Villalobos se encuentra en pareja desde hace más de una década con Sebastián Caicedo. Luego de 11 años de noviazgo, en 2019 decidieron sellar su amor dando el gran "sí" en el altar. Hoy, a pesar de los rumores de crisis, se encuentran en su mejor momento.

Algunos días atrás, varios internautas le consultaron a la colombiana si tenía problemas amorosos ya que desde hacía tiempo no se la veía junto a su esposo en las redes. Ante esto, optó por publicar una serie de historias con el actor y aclaró que no estaban pasando muchas horas juntos por las grabaciones de Café con aroma de mujer, donde ella se pone en la piel de la antagonista de la historia.

La artista, para evitar poner en riesgo su salud, ha debido viajar junto a sus compañeros de trabajo y el equipo de producción de la telenovela hasta la locación. Ese es el motivo por el cual no se los veía juntos en la virtualidad.

Caicedo es un gran compañero de Villalobos y la acompaña siempre. Así es como ella misma lo expresó tiempo atrás en una entrevista que brindó. "Amo cuando yo ya no puedo más y me dice: ‘Vamos, dale, estás en la última etapa, tú puedes, no te preocupes, tú no te preocupes de esto que yo me encargo de esto para que tú puedas hacer esto’, entonces de verdad encontrar a un hombre así es maravilloso. Es maravilloso tener un apoyo de tu pareja 100%", señaló.

En sus redes, la actriz es muy activa y por eso sus fanáticos estaban sorprendidos de no verla junto a su amado hombre. Ahora, en una de las últimas publicaciones que compartió, acaparó todas las miradas. La colombiana posó para la cámara en pijama y desde el sofá, cautivó a todos con su hermosa sonrisa.

"La vida no es solo cuestión de desear, pedir y obtener. Hay que trabajar muy duro para poder tener lo que queremos mi gente linda. Esa es la única manera que yo conozco de salir adelante. Amor al trabajo y al esfuerzo", redactó junto a las instantáneas que cosecharon cerca de 200 mil 'me gusta'.