Ricky Martin se confiesa sobre sus relaciones con mujeres

Ricky Martin cantante y actor puertorriqueño es popularmente conocido por su gran belleza y encanto natural que conquista el corazón de cualquiera. El cantante, ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista siendo uno de los artistas latinos más vendidos de todos los tiempos. Además de ello, el astro latino ha recibido una gran variedad de premios incluyendo dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV's, ocho World Music Awards, dos American Music Awards, entre otros.

En el año 2010, finalmente Ricky Martin hizo pública su homosexualidad a través de Twitter. Posteriormente, en 2016 el cantante inició una relación con Jwan Yosef, un artista de origen sirio, el cantante entonces oficializó públicamente su relación en la red social Instagram. Desde entonces la pareja se ha mantenido unida y hasta crían a cuatro hijos juntos. No obstante, recientemente el artista ha dado declaraciones sobre sus relaciones pasadas con mujeres.

Por su parte, Ricky Martin afirma que jamás engañó a ninguna de sus parejas a pesar de su homosexualidad ya que según el sí se sintió realmente atraído por ellas en su momento. Antes de que el artista hiciera pública su orientación sexual, fue relacionado con varias mujeres ya que previo a su relación con su actual pareja, Jwan Yosef, Ricky mantuvo una extensa relación amorosa intermitente con la presentadora Rebecca Alba. Por otra parte, en su momento Martín también afirmó que Alejandra Guzmán, cantante y artista le rompió el corazón cuando en su juventud.

Sobre sus relaciones anteriores, el cantante ha declarado que nunca fingió sus sentimientos ya que él se sintió realmente atraído y encantado por las mujeres que pasaron en su vida. Fue así que Martin, quien es un éxito en Instagram ya que cuenta con 15.1 millones de seguidores, le dijo a la revista “People” lo siguiente: "La sexualidad es una cosa complicada. No todo es blanco o negro, se trata más bien de un espectro lleno de colores. Cuando salía con mujeres, estaba realmente enamorado de ellas. Me sentía a gusto, era algo precioso. No se puede fingir la química; entre nosotros existía una gran química. No estaba engañando a nadie".

Imagen: HOLA!

Anteriormente en el año 2000 durante una entrevista con Barbara Walters , el cantante negó su homosexualidad. Hoy en día, más de 20 años después, Ricky Martin habla al respecto: "Mucha gente me pregunta qué haría de una forma diferente. Bueno, tal vez habría salido del armario en aquella entrevista. Habría sido genial porque, cuando finalmente lo hice, me sentí increíble. Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo ocultas, se convierte en una situación de vida o muerte".