Si bien WhatsApp trabaja diariamente en nuevas funciones y herramientas para proporcionarle la mejor experiencia a sus usuarios, carece de algunas. Recientemente, incorporó la posibilidad de adelantar la velocidad de las notas de voz y ha sido toda una sensación entre los internautas porque desde hace tiempo pedían esta opción.

Aquí te enseñaremos otro truco, también muy efectivo, y que pocos conocen. Si no dispones de tiempo o te encuentras en un lugar en el que no puedes escuchar un audio, esta es la solución a tus problemas. Para poder llevar a cabo este método es necesario que descargues una app externa, pero no te preocupes, el proceso es muy simple y sencillo.

WhatsApp: con este sencillo truco podrás saber de qué trata un audio sin escucharlo / Getty Images

La app se llama Transcriber para WhatsApp y fue desarrollada por Mirko Dimatino. "¿Alguna vez ha estado recibiendo mensajes de voz de WhatsApp y no ha podido escuchar en ese momento? Ahora puede convertirlos a texto y saber a tiempo lo que comunican sus amigos, incluso cuando la situación no lo permita", detalla la descripción oficial.

Con este método podrás transcribir notas de voz en segundos / Freepik

Está disponible en la tienda oficial de Google Play. El único requerimiento es contar con la versión Android 5.0 o una versión posterior en tu smartphone y 3.6 MB de espacio para poder descargarla. Si deseas probar con otras aplicaciones, algunas opciones que también te servirán para transcribir un audio de WhatsApp son Dictation, Speechnotes y Text to speech.