Cuál es la verdadera personalidad de Rocío Flores Carrasco ¿Psicópata o víctima?

Rocío Flores Carrasco el la nieta de la gran Rocío Jurado que fuera en vida una cantante española de fama internacional, que se especializó en géneros musicales como la copla andaluza y el flamenco, así como en el pop español, bolero y la balada romántica, faceta con la que alcanzó relevancia en España y América.

En 2004 Rocío Jurado ingresaba en una clínica de Madrid en la cual fue sometida a una complicada operación. Un corto tiempo después se anunciaba que padecía cáncer de páncreas. En enero de 2006, la abuela de Rocío Flores Carrasco ingresó en el Hospital MD Anderson, en Houston, Texas, EE.UU., para someterse a una revisión y a una pequeña cirugía. Pero luego de esto su enfermedad ya no tenía retorno. Cuando todo esto ocurrió su nieta Rocío Flores era un niña y no tenía conciencia cabal de lo que pasaba en ese momento y su madre Rocío Carrasco tan solo tenía 29 años y era muy joven para imaginar todo lo que le sucedería después.

En junio de 2006 fallecía a la edad de 61 años, en su casa de la urbanización La Moraleja, Alcobendas, cerca de Madrid. Así lo informaba a las puertas de la residencia familiar su hermano y mánager de toda una vida, Amador Mohedano Jurado.

Rocío Flores Carrasco fue la primera nieta de Rocío Jurado, hija de Rocío Carrasco Mohedano, quien hace poco protagonizó una serie biográfica llamada “Rocío contar la verdad para seguir viva” emitida por el canal Telecinco de España y que fuera estrenada en marzo de este año en horario de Prime Time. En esta serie Rocío Carrasco cuenta todo el infierno vivido durante 25 años al lado de su ex pareja Antonio David Flores. También narra la manera en que sus hijos se alejaron de ella y la presión social y mediática que estuvo a punto de llevarla al al suicidio en 2019.

En el episodio 8 de la serie biográfica, Rocío Carrasco cuenta la pelea que tiene con su hija. Este episodio titulado “Miedo” es el más importante de la serie ya que en él se trata a fondo el tema de la agresión de Rocío Flores a su madre. Sobre todo en este episodio en particular se puede comprender por qué Rocío Carrasco no habla con su hija desde entonces. Aquí cuenta lo que sucedió en 2012 cuando su hija entonces adolescente le dio una paliza tras una fuerte discusión. Según relata, luego de la terrible golpiza su hija habría realizado una llamada por celular y dicho: “Papá ya está hecho”.

Imagen: Okdiario

Por su parte el padre de Rocío Flores ha dicho hace unas horas a un canal de YouTube: "Yo tengo familia, una hija de 8 años. Quién repara eso. No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer, jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino, un hijo de p#t@? ¿Cómo se me puede comparar a mí con Tomás Gimeno? Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos. Quién restituye eso, de qué forma”.