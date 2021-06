Salió a la luz: así fue el interrogatorio al príncipe Carlos luego de la muerte de Lady Di

La princesa Diana de Gales falleció en 1997 tras sufrir un accidente automovilístico en París. A partir de allí, la Policía inició una investigación secreta llamada 'Operación Pager' que duró varios años. Una nota manuscrita por Lady Di levantó sospechas de un posible asesinato.

"Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa: mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Fallo en los frenos y grave lesión en la cabeza para dejarle despejado el camino para casarse con Tiggy. Camilla no es más que un señuelo, por lo que el hombre nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra", redactó la madre del Harry y William.

Getty

Esta nota fue recibida por Paul Burrell, el mayordomo de la princesa y él la mantuvo escondida durante ocho años. Cuando se supo de su existencia, comenzó una exhaustiva pesquisa. Por ello, sometieron al príncipe Carlos a un intenso interrogatorio. Ahora, Lord Stevens, exdirector de Scotland Yard, le reveló a Daily Mail detalles de esta charla que se dio en diciembre de 2005.

A Carlos se lo consultó como testigo directo de la vida de Diana por lo que podía, tal vez, aportar información sobre los motivos que podían haber llevado a la princesa a redactar el texto. "¿Por qué cree que la princesa escribió esta nota, señor?", le consultaron.

"No sabía nada sobre la nota hasta que se publicó en los medios", respondió. "Entonces, ¿no discutió sobre esta nota con su mujer, señor?", le insistieron. "No, no sabía que existía", afirmó.

REUTERS / Stringer

"¿Sabe por qué la princesa tenía estos sentimientos, señor?", le preguntaron. "No, no lo creo. Más preguntas", manifestó. "¿Hay algo más que le gustaría decirme, señor?", indagó el policía. "Nada más, gracias", dijo el soberano.

Sobre la charla, Stevens señaló: "La entrevista con Carlos fue única. Por supuesto que fue una situación única. Pero lo abordamos como lo haríamos con cualquier otro testigo. Hasta cierto punto".