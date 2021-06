Estas fueron las últimas palabras de Lady Di

Muy cerca de cumplirse 24 años del fallecimiento de Lady Di en el túnel del Alma en la ciudad de París un nuevo testimonio clave sale a la luz. El sitio británico “The Sun” reveló el testimonio del jefe de bomberos Xavier Gourmelon. El sargento fue la persona que escuchó las últimas palabras de la royal mientras la auxiliaba.

Xavier reveló que no sabía en ese entonces quién era la mujer que halló dentro del automóvil siniestrado cuando llegó al túnel Pont de l’Alma aquella noche del 31 de agosto de 1997.

“Estábamos muy cerca del lugar y nos tomó menos de tres minutos llegar allí. Íbamos en dos camiones, un equipo de diez personas, y fuimos los primeros en arribar“ amplió Xavier sobre la fatídica noche del accidente de Diana de Gales.

“La mujer, de quien posteriormente supe que era la princesa Diana, se encontraba tirada en el piso del auto, en la parte trasera. Se movía muy despacio y vi que estaba viva“ amplió Xavier Gourmelon. Luego notó que “tenía una lesión leve en el hombro derecho”, la cual resultaba “nada significante”, y que “no había sangre sobre ella, en absoluto“.

Fuente: EFE



Lady Di estaba consciente y con los ojos abiertos cuando la sacaron de entre los hierros retorcidos del Mercedes Benz en el que viajaba y se le suministró oxígeno. “Tomé su mano y le dije que se calmara, que estaba allí para ayudarla. Ella me dijo: ‘Dios mío, ¿qué sucedió?” señaló el rescatista, dejando constancia de las últimas palabras de la oriunda de Sandringham, Reino Unido. Tras ello la ex esposa del príncipe Carlos dejó de respirar pero el bombero logró resucitarla antes de ponerla en la ambulancia. La princesa llegaría al hospital “Pitié-Salpêtrière” donde no pudieron salvarle la vida producto de las graves hemorragias internas que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

