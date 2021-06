Furia desatada: los fans de Billie Eilish queman su mercancía acusándola de falsa

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense quien adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo “Ocean Eyes” convirtiéndose en un fenómeno viral. Su primer álbum de estudio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, se publicó en marzo de 2019 siendo todo un éxito. Según la RIAA, a lo largo de su carrera ha logrado dos canciones con disco de platino: “Ocean Eyes”, “Lovely”, y siete sencillos con disco de oro. No obstante la artista habría dado un paso en falso que perjudicaría totalmente su carrera haciendo que sus fans se pongan en su contra.

Recientemente la cantante ganó el premio Grammy al álbum del año, ganó el premio a la mejor artista novel y su éxito “Bad Guy” ganó la canción del año y grabación del año. Sin embargo esto no bastaría para olvidar el gran problema generado a través del nuevo video de su hit “Lost Cause”, en el cual se la ve muy cerca de mujeres por lo que supuso una declaración de su sexualidad pero luego Billie fue vista saliendo con su novio actor con un pasado racista y homofóbico por lo que según sus propios fan y seguidores, la artista habría utilizado a la comunidad LGBT en este.

Además de ello, Billie Eilish compartió una serie de fotos en Instagram en las que se mostraba acompañada con un grupo de mujeres las cuales participaron en su video musical, el cual además salió en medio del mes del orgullo gay. El texto que acompañaba las fotos fue lo que desató los conflictos ya que este decía “Amo a las chicas”. Esto fue visto como una confesión de su sexualidad por lo que sería parte de la comunidad LGBT.

Fue así que muchos usuarios de Twitter acusaron a la cantante de “Queerbaiting”, término que se utiliza para etiquetar a aquellas personas que utilizan a la comunidad LGBT para ganar fama con propósitos meramente de mercado. Para empeorar las cosas, Billie Eilish desató el enojo de todos al darle me gusta a una publicación de uno de sus fans que decía “A veces este fandom da mucha vergüenza o sea que te lleva a ir a los comentarios de alguien y decir algo que literalmente no sabe si es verdad y algo que ustedes literalmente se inventaron a veces ustedes son tan tontos algunos de ustedes tienen que aprender a no meterse en los asuntos de los demás”.

Imagen: Twitter

Todo esto estaría arruinando el lanzamiento de su segundo álbum, "Happier than Ever" ya que muchos fans se mostraron tirando a la basura sus mercancías y dejan de seguirla en redes sociales. Sobre esto, cibernautas se expresaron en Twitter: “Mis padres ordenaron mercancía de Billie Eilish de $120 dólares para mi cumpleaños hace tiempo pero resulta que ahora está queerbaiting le dio like a un post diciendo que sus fans dan pena y está saliendo con un tipo de 30 años, quién es racista y homofóbico que hago”. Otro fan escribió “Yo voy a quemar toda mi mercancía de Billie Eilish".